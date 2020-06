Martina Stella in costume e immersa nel verde: “Voglia di tornare a vivere…”

In quest’ultima foto su Instagram, Martina Stella si è lasciata immortalare in costume e completamente immersa nel verde: scatto da urlo.

Uno scatto davvero da urlo quello pubblicato pochissime ore fa da Martina Stella, c’è poco da dire. Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo, la giovanissima attrice è sempre molto attiva. E, spesso e volentieri, condivide delle foto davvero deliziose. Che, com’è giusto che siano, catturano l’immediata attenzione dei suoi sostenitori in un vero e proprio batter baleno. Anche perché, parliamoci chiaro, l’ex compagna di Primo Reggiani vanta di una bellezza davvero assoluta. È più che normale, quindi, che ciascuna foto conquisti praticamente tutti. È accaduto anche pochissime ore fa, ad esempio. Quando la bellissima Martina, completamente immersa nel verde e con i piedi nell’acqua, si è lasciata immortalare in costume. Inutile dirvi che, in un batter baleno, lo scatto è stato letteralmente preso d’assalto. Guardare per credere!

Martina Stella in costume ed immersa nel verde: quanta bellezza!

La sua photogallery social pullula di scatti fotografici davvero da urlo. E, badate bene, anche questo condiviso pochissime ore fa non è affatto da meno. In suddetto scatto fotografico, infatti, la giovanissima attrice è davvero stupenda. Ed è per questo motivo che, in un batter baleno, è stato completamente ‘bersagliato’ dai suoi sostenitori. Sono davvero in tantissimi, infatti, che non soltanto hanno cliccato ‘likes’ alla foto, ma hanno anche lasciato un commento di apprezzamento. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo soltanto che, come dicevamo precedentemente, siamo in attesa dell’estate e, per questo motivo, Martina Stella si è lasciata immortalare completamente immersa nel verde, ma soprattutto con indosso un costume bianco davvero incantevole. Basta, non vi sveliamo più nulla! Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino:

Davvero divina, vero? Anche perché, ammettiamolo, non si può dire affatto nulla in contrario. Siamo abituati ad apprezzare la bellezza di Martina Stella, è vero. Ma in questo scatto, l’attrice si è letteralmente superata. Tuttavia, se il suo fascino non può assolutamente passare inosservato, nemmeno le parole scritte a corredo dello scatto sono da meno. ‘La voglia di tornare a vivere nella normalità è tanta’, scrive la giovane Stella per ricordare di quanto sia importante continuare a stare uniti in questo drammatico periodo.