Roberto Gervaso, arriva l’addio della figlia Veronica, giornalista del Tg5: il toccante messaggio della donna su Twitter per il padre

E’ di qualche ora fa la notizia della scomparsa di Roberto Gervaso… L’uomo è stato un grande scrittore, giornalista, storico e presentatore, che nel corso degli anni aveva reso la propria vita un continuo studio. Gervaso era infatti laureato in lettere moderne e tra le sue grandi passioni c’era la storia, arcaica, medievale, contemporanea, moderna, tutto per lui era motivo di studio. L’uomo era alla continua ricerca di elementi nuovi, da poter inserire nelle sue numerose opere, edite da moltissime case editrici. Insomma, per l’uomo la storia quasi non aveva segreti, e seppur ne avesse, era ben felice di andarvi a fondo. Oggi purtroppo a seguito di una lunga malattia si è spento all’età di 82 anni, lasciando la moglie Vittoria e la figlia Veronica a cui era molto legato. La donna aveva deciso di seguire le orme del padre, forse appassionatasi da ragazzina e con impegno è riuscita ad approdare in prima serata su Canale 5 alla conduzione del TG.

Roberto Gervaso, l’addio della figlia Veronica: il toccante messaggio

Il dolore per la perdita di un padre può essere davvero devastante e ne sa qualcosa la giornalista Veronica Gervaso. La donna oggi ha purtroppo dovuto salutare il padre Roberto in ospedale a Milano. L’uomo si è spento all’età di 82 anni, lasciando dietro di se una serie di successi indescrivibili. Decine di libri scritti, servizi tv, centinaia e centinaia di articoli giornalistici, pubblicati sui principali quotidiani e periodici Italiani, ha fatto conoscere al mondo tantissimi aspetti della storia del nostro Paese che quasi sicuramente ignoravamo. La figlia nonostante la sua grande discrezione, come si può notare anche sui social, ha deciso di scrivere un ultimo saluto per papà Roberto, condividendolo attraverso Twitter. In particola modo la donna ha scritto: “Sei stato il più grande, colto e ironico scrittore che abbia mai conosciuto. E io ho avuto la fortuna di essere tua figlia. Sono sicura che racconterai i tuoi splendidi aforismi anche lassù. Io ti porterò sempre con me. Addio.”

Parole che arrivano dritto al cuore e che non possiamo far altro che condividere, stringendoci attorno al dolore della famiglia.