In una delle sue ultime fotografie su Instagram, Silvia Provvedi ha mostrato il suo nuovo look: sapete cosa ha combinato ai suoi capelli?

Da quando è entrata nel mondo dello spettacolo, Silvia Provvedi ha cavalcato l’onda del successo. Dapprima ad X-Factor insieme a sua sorella Giulia nel duo canoro Le Donatella ed, in seguito, a L’Isola dei Famosi ed, infine, al Grande Fratello Vip, la bellissima gemella ha saputo conquistare immediatamente le simpatie del pubblico. Che, oltre ad essere rimasti completamente folgorati dalla sua bellezza, sono rimasti letteralmente impressionati dalla sua simpatia. Tanto è vero che, soprattutto su Instagram, la giovanissima Silvia vanta di un seguito davvero clamoroso. È proprio sul suo canale social ufficiale che, insieme alla sua gemella, la Provvedi non perde mai occasione di poter comunicare con i suoi fan. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, per dare inizio all’estate, ha deciso di rivoluzionare completamente il suo look. Ecco, siete proprio curiosi di sapere che cosa ha combinato ai suoi capelli? Scopriamolo insieme.

Silvia Provvedi cambia look: cosa ha fatto ai suoi capelli

Siamo in attesa dell’estate. Ed anche Silvia Provvedi ha deciso di accoglierla davvero alla grande. Come? Con un nuovo look! Ebbene si. Così come tantissime altre Vip, anche la ‘mora’ del duo Le Donatella ha deciso di rivoluzionare completamente i suoi capelli. A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, sul canale social ufficiale in condivisione con sua sorella Giulia, ha voluto mostrare ai suoi sostenitori il risultato del suo parrucchiere di fiducia. Siete curiosi di scoprire cosa ha fatto? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ebbene si. È proprio con una fluente chioma che, pochissime ore fa, Silvia Provvedi ha deciso di mostrarsi ai suoi followers. Mostrando, così, il suo radicale cambiamento. Ma non è affatto finita qui. Perché, come lei stessa ha voluto sottolineare a corredo dello scatto, non soltanto ha applicato le extensions ai suoi capelli, ma ha anche deciso di schiarirli un po’. ‘Ho dato il via all’estate’, scrive la giovanissima Silvia. Vi piace? Per noi è davvero stupenda!