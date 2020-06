Simona Ventura, la notizia che tutti aspettavano sul suo futuro in Rai: la conferma della conduttrice non lascia spazio a dubbi su quanto accadrà

Proprio qualche giorno fa vi parlavamo del futuro incerto della trasmissione sportiva di Simona Ventura, ‘Settimana Ventura’. Il programma aveva visto la luce solo un paio d’anni fa e seppur lo start in sordina, nel corso del tempo aveva ricevuto un discreto successo. Nelle ultime settimane ovviamente, nonostante la pandemia stia lentamente rientrando, il futuro sportivo è molto incerto, soprattutto per quanto riguarda il calcio, di conseguenza anche le trasmissioni calcistiche stanno subendo delle variazioni significative. Nel caso del programma della Ventura, si ipotizza uno stop fino alla prossima stagione calcistica. Per ora sono solamente delle ipotesi, dato che è un futuro incerto per tutti e gli esponenti Rai non hanno dato ancora disposizioni. Nel frattempo la mitica Super Simo è già alle prese con dei nuovi progetti per la nuova stagione televisiva. Scopriamo insieme di cosa si tratta…

Simona Ventura ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’, al quale ha spiegato quali sono i suoi prossimi obiettivi e progetti lavorativi.La donna avrebbe in cantiere dei nuovi programmi da proporre, ovviamente questo include la sua permanenza in casa RAI.In particolare la donna ha riferito che non intende andar via dalla Rai e che ultimamente p stato un periodo complicato per tutti, anche per loro artisti.Simona ha spiegato di mantenere in cantiere ‘Settimana Ventura’, nella speranza che possa presto tornare a lavorarci, insieme agli altri collaboratori e colleghi. La donna ha spiegato al Messaggero: “Riguardo ‘Settimana Ventura’, dipenderà dai direttori di Rai 2 e RaiSport. Noi facciamo una trasmissione giocosa, e non so quanto si potrà esserlo dopo una pandemia. Mi metto a disposizione. Ne stiamo parlando. Era una trasmissione nuova in una fascia nuova, occupata per 15 anni da Mezzogiorno in Famiglia. E noi lì abbiamo portato il calcio, a basso costo. Chi ci ha preceduto non è che abbia fatto chissà quali ascolti, viaggiava sul 4 e mezzo per cento. Noi ci siamo assestati verso il 5: sono soddisfatta. Per fidelizzare il pubblico ci vuole tempo”

Insomma, non ci resta che aspettare per capire quali saranno questi nuovi progetti della donna e quando andranno in porto!