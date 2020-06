Stefano De Martino, le prime parole sulla crisi con Belen: la decisione del ballerino sulla sua vita privata.

Quella che sembrava essere solo una voce di gossip, è sempre più una certezza: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono nuovamente in crisi. I due sono tornati insieme all’inizio del 2019, per la gioia dei numerosissimi fan che tanto speravano in un ritorno di fiamma. Nelle ultime settimane, però, un nuovo allontanamento tra i due. I motivi non sono stati resi noti, ma, in un post pubblicato su Instagram qualche giorno fa, la showgirl argentina ha confermato che quello che sta vivendo non è un periodo facile. Stefano, invece, è rimasto in assoluto silenzio. Almeno fino a poco fa. Il conduttore ed ex ballerino di Amici ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha accennato anche alla sua vita privata. In seguito, le sue parole del conduttore di Made in Sud al settimanale.

Stefano De Martino, le prime parole sulla crisi con Belen: “Preferisco che quella parte rimanga privata”

È davvero finita tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? La nuova crisi che si è abbattuta sulla coppia ha spiazzato totalmente i fan, felici di rivederli uniti, insieme al piccolo Santiago. Non sappiamo cosa è realmente accaduto tra i due, ma attraverso Instagram Belen ha ammesso di trovarsi in un periodo triste e difficile. De Martino, invece, non ha lasciato trapelare nulla dal suo profilo social. Poche parole sulla vicenda Stefano le ha spese in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, che potrete trovare nel numero in edicola da martedì 2 giugno. Ma i fan resteranno delusi: Stefano ha proseguito la sua linea del silenzio, preferendo evitare certi discorsi. Ecco il suo pensiero: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone mi comprendano e mi perdonino se oggi, forse per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”. Questa la decisione dell’ex di Amici, che preferisce quindi tenere per sé ciò che riguarda la sua sfera sentimentale. Riuscirà la coppia a superare anche questa crisi? Il pubblico che li ama se lo augura con tutto il cuore.

Nel frattempo, Stefano si trova a Napoli, dove si è recato qualche settimana fa per l’avvio delle riprese di Made in Sud. Dopo la brusca interruzione di marzo per via dell’emergenza Coronavirus, la trasmissione comica di Rai 2 ripartirà lunedì 15 giugno. Al fianco del napoletano anche quest’anno ci saranno Fatima Trotta e Biagio Izzo.