Tra Raimondo Todaro e Francesco Tocca è ufficialmente finita, sotto il post social è spuntato il commento inaspettato di Gianni Sperti: i dettagli.

È proprio finita tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Così, dopo diversi mesi di voci su una loro presunta crisi, è arrivata la conferma. A rivelarla è stato il ballerino di Ballando con le Stelle. Che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con la ballerina professionista di Amici. Dopo quasi sei anni di matrimonio, Raimondo e Francesca si sono, così, detti ‘addio’. Tuttavia, le parole spese per la sua ex moglie, ammettiamolo, sono davvero speciali. Dimostrando, ancora una volta, quanto il loro amore sia stato forte e di quanto, ancora adesso, sia smisurata la profonda stima provata per lei. Inutile dirvi che il post in questione, in un batter baleno, è stato preso d’assalto. In numerosi, infatti, hanno voluto esprimere tutta la loro vicinanza al siciliano. Tra i tanti, spunta anche il nome di Gianni Sperti. Ecco il commento dell’opinionista di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, il commento di Gianni Sperti alla fine della loro storia

Dopo quasi anni di matrimonio, tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca la storia d’amore è giunta al capolinea. Ad annunciarlo, come dicevamo precedentemente, è stato il ballerino di Ballando con le Stelle. Che, oltre ad ufficializzare la fine del suo matrimonio con la ballerina di Amici, si è lasciato andare a delle parole più che emozionanti nei confronti della sua ex moglie. ‘Grazie per avermi regalato gli anni più belli della mia vita ed una figlia spettacolare che amo alla follia. Ti auguro di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale’, queste alcune parole scritte in questo emozionantissimo post su Instagram. Parole che, parliamoci chiaro, hanno sciolto il cuore di tutti. Infatti, in un batter baleno, il post è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi sostenitori. Che, prontamente, hanno voluto dimostrargli il loro affetto. Tra i tanti, però, è spuntato anche il commento di Gianni Sperti.

Un piccolo cuoricino, si vede chiaramente dall’immagine riproposto in alto. Ma che esprime l’immenso affetto di Gianni Sperti per Raimondo Todaro.