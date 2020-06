Uomini e Donne Anticipazioni, lite accesa in studio: Maria De Filippi costretta ad intervenire; ecco cosa accadrà nella prossima puntata della trasmissione.

Dopo un piccolo stop, Uomini e Donne è pronto a tornare. La trasmissione di Maria De Filippi infatti non è andata in onda lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno, ma tornerà in onda domani, 3 giugno, con le ultime scoppiettanti puntate di questa stagione. Si, perché il programma di Canale 5 terminerà proprio tra una settimana, ovvero il 9 giugno. Dal 10 giugno, alle ore 14.45, su Canale 5 andrà in onda la soap turca DayDreamer, con protagonista l’affascinante Can Yaman. Ma cosa accadrà negli ultimi appuntamenti con Uomini e Donne? Gli interrogativi senza risposta sono ancora tanti, sebbene manchino solo pochi giorni alla fine della trasmissione. Qualche ora fa Witty Tv ha pubblicato un nuovo video di anticipazioni sulla puntata di domani. Puntata in cui accadrà davvero di tutto, tra cui una lite molto accesa in studio. Maria De Filippi è costretta ad intervenire. Scopriamo cosa accadrà.

Uomini e Donne Anticipazioni, lite accesa in studio tra Veronica e Roberta: Maria De Filippi interviene

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Uomini e Donne che andrà in onda domani. Dopo una pausa di due giorni, Gemma Galgani e company torneranno in studio per raccontare le proprie vicende sentimentali. Ma oltre a scoprire come prosegue la conoscenza tra Gemma e il giovane Sirius, le anticipazioni della puntata mostrano anche il ritorno di Enzo Capo, che cerca un nuovo chiarimento con la sua ormai ex Pamale Barretta. Cosa accadrà tra i due? Ma non è tutto: in una nuova clip pubblicata su Witty Tv qualche ora fa, vediamo che nascerà un nuovo scontro tra due dame del parterre femminile. Parliamo di Veronica Ursida e Roberta Di Padua, che sono entrate ‘in conflitto’ per via della frequentazione, in contemporanea, con il cavaliere Giovanni. E anche se attualmente quest’ultimo ha scelto di proseguire la conoscenza solo con Veronica, tra le due le frecciatine sono all’ordine del giorno. Anche nella puntata di domani voleranno scintille, stando a quanto possiamo ascoltare nella clip di anticipazioni: “Lo hai detto, adesso li tiri fuori”, esclama Roberta, e subito dopo un’immagine di Veronica in lacrime. Maria De Filippi decide di interventire: “Un po’ di solidarietà femminile invece che uccidervi!”.

Cosa sarà successo ancora tra Veronica e Roberta e, soprattutto, come si evolverà la situazione tra la dama bionda e Giovanni? Per scoprire questo e tutte le altre novità di Uomini e Donne, non ci resta che seguire la puntata di domani. Appuntamento alle ore 14.45 su Canale 5! Noi non vediamo l’ora!