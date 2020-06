Anna Tatangelo incanta i follower, giacca aperta: sotto niente maglia

Anna Tatangelo incana i suoi fan: la cantante pubblica una foto in cui indossa una giacca aperta e sotto non ha la maglia

La Tatangelo è una delle cantanti italiane più apprezzate. La sua carriera è iniziata molto presto, a quindici anni, quando ha vinto Sanremo Giovani. Il successo arriva accanto a Gigi D’Alessio, che nel 2015 le scrive “Ragazza di periferia“, con la quale si classifica al terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo. Il cantautore è stato anche il suo compagno dal 2006 fino allo scorso 3 marzo 2020, quando sui social hanno annunciato la fine della loro relazione. Le cause non sono ancora note, ma questa volta sembrerebbe una crisi seria. La coppia ha avuto anche un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. La cantante è apprezzatissima soprattutto sui social network, in particolare su Instagram, dove conta oltre un milione e mezzo di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime.

Anna Tatangelo incanta i follower: sotto la giacca niente maglia

Poche ore fa, la Tatangelo ha rinnovato il suo account Instagram pubblicando una foto che ha fatto impazzire i suoi seguaci. La cantante ha pubblicato uno scatto in cui indossa una giacca ed aggiunto nella descrizione: “Come un uomo“. La Tatangelo, però, sembra tutto fuorché un uomo. La cantante ed ex compagna di Gigi D’Alessio è un’esplosione di femminilità. La giacca indossata da Anna è aperta e sotto la cantante non indossa la maglia. Ciò che si intravede lascia ovviamente ampio spazio all’immaginazione dei fan, libera di volare oltre ogni confine. La foto in poche ore ha raggiunto migliaia di like e tra i commenti ci sono solo complimenti per la bellissima donna. Qualcuno le scrive: “Anche da ragazzo saresti uno schianto“, mentre qualcun altro aggiunge: “Sei meravigliosa. Aspettiamo notizie sul nuovo singolo“.

In effetti ben presto arriveranno novità riguardo alla carriera della Tatangelo. La cantante all’inizio dell’anno ha avviato la collaborazione con Mixer T, produttore di Gemitaiz, Danti dei Two Fingerz e tantissimi altri produttori e autori che si discostano in maniera importante rispetto alle precedenti produzioni dell’artista. Da questa nuova collaborazione è probabile che arrivi il nuovo singolo ‘estivo’ della Tatangelo, ma soprattutto il primo singolo pubblicato lontana da Gigi D’Alessio. I fan sono in trepidante attesa e spero che arrivi presto il momento di ascoltare la nuova musica della Tatangelo.