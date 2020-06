Chiara Ferragni, il nuovo amore per l’app musicale di Tik Tok: l’indiscrezione in merito al suo contratto col social network musicale

Chiara Ferragni è sicuramente l’influencer per eccellenza, colei che prima di tutti ha pensato di utilizzare i social per poter lavorare e guadagnare. La Ferragni ha iniziato sin da ragazza a scattarsi fotografie, quando Instagram ancora non esisteva. La donna aveva infatti creato un Blog, ‘The Blonde Salad’, che le ha poi permesso di diventare la regina del web, così come la conosciamo ora. Sempre bellissima e biondissima, grazie al sito da lei istituito possiamo vedere quali sono stati i cambiamenti nel suo stile, dagli arbori ad ora. C’è da dire che la Ferragni è una vera e propria istituzione nel mondo della moda, oltre ad avere un proprio marchio, è spesso ambasciatrice di altri brand non solo di moda, ma anche di cosmetici. Con l’arrivo di Instagram ovviamente il suo pubblico è decisamente aumentato, arrivando ad oltre 20 milioni di Followers. E’ tra le donne più influenti del globo e adesso si è cimentata in un’altra app amatissima dal pubblico.

Chiara Ferragni irrefrenabile, contratto da urlo con Tik Tok: lo spiffero

Chiara Ferragni dopo il successo ottenuto e che sta continuando ad ottenere con Instagram, ha deciso di approdare su un’altra piattaforma social amatissima dal pubblico. Stiamo parlando dell’app musicale Tik Tok, che nel mondo vanta milioni e milioni di iscritti e miliardi di like totali. Sappiamo bene che l’influncer sebbene abbia grandissimo gusto in fatto di moda, non è particolarmente brava nelle attività sportive, tra cui il ballo. Spesso la vediamo attraverso i video che pubblica cimentarsi nelle coreografie dell’app, spesso mostrando la poca coordinazione. Se per qualcuno può essere motivo di sfottò, per altri invece non può che essere un modo per vederla una ragazza umana, prima di un’influencer. Eppure stando a quanto ripostato dal settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini, la donna avrebbe più di un motivo per pubblicare i suoi video su Tik Tok.

In particolare, il noto settimanale farebbe sapere attraverso la sezione ‘Chicche di gossip’: “TikTok, il social network amatissimo dai giovani, ha puntato su Chiara Ferragni per conquistare un pubblico più adulto. Per lei un contratto da mille e una… cifra altissima“. Insomma sembrerebbe che il social voglia utilizzare il pubblico della influencer per allargare un po’ gli orizzonti.