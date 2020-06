Conosciamo perfettamente la mamma di Chiara Ferragni, ma avete mai visto suo padre? In questa ultima fotografia su Instagram, un dettaglio non sfugge.

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo, Chiara Ferragni è una vera e propria celebrità. Con più di 20 milioni di followers, l’influencer non perde mai occasione di poter aggiornare il suo profilo Instagram con tutto ciò che le riguarda. A partire, quindi, da incantevoli scatti fotografici o simpatici ed imperdibili siparietti con suo marito Fedez, fino a mostrare delle immagini inedite della sua famiglia. Spesso e volentieri, infatti, la fashion blogger ha condiviso scatti che la ritraggono in compagnia delle sue due sorelle o di sua madre. Ma ecco, avete mai visto suo padre? Pochissime ore fa, la Ferragni ha pubblicato uno scatto in suo compagnia. Da cui, com’è giusto che sia, non può assolutamente passare inosservato è un dettaglio davvero ‘impressionante’. Diamoci uno sguardo insieme.

Chiara Ferragni, avete mai visto suo padre? Il dettaglio che non sfugge

Su Instagram, come raccontato in diversi nostri articoli, Chiara Ferragni è sempre molto attiva. E non perde mai occasione di poter condividere con i suoi numerosi sostenitori tutto ciò che le capita. La sua photogallary Instagram, infatti, è ricca di scatti davvero fantastici. Che descrivono, tra l’altro, perfettamente la sua vita. Non soltanto, quindi, foto in diretta dalla sua cabina armadio, con suo figlio Leone e suo marito Fedez, ma anche scatti in compagnia della sua famiglia. Spesso e volentieri, infatti, vi abbiamo parlato di immense fotografie in compagnia di sua madre e delle sue due sorelle. Quindi, diciamo che la femmine di casa Ferragni le conosciamo abbastanza. Cosa sappiamo, invece, del padre? L’avete mai visto? Tranquilli, vi accontentiamo subito! In una sua recente Instagram Stories, l’influencer ha, infatti, voluto pubblicare uno scatto in suo compagnia. Sapete cosa ne è uscito fuori? Diamoci uno sguardo insieme.

Insomma, sono davvero bellissimi insieme, padre e figlia. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è un dettaglio davvero ‘impressionante’. A cosa ci riferiamo? Semplice! Ai fantastici occhi azzurri che sia il buon Marco che la simpaticissima Chiara hanno.

Il nuovo progetto della Ferragni

Una cosa c’è da dire: Chiara Ferragni è davvero irrefrenabile. Stando a quanto trapelato dalle pagine del settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che una famosa applicazione abbia puntato su di lei. Ebbene si. Da come si può chiaramente leggere dalla pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che il famoso ed utilizzatissimo ‘Tik Tok’ abbia deciso di fare un contratto alla famosa influencer per avvicinare anche un numero di pubblico abbastanza adulto. Sarà davvero così?