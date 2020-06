Chi è Chiara Maci: vita privata e carriera della protagonista di Italia a Morsi

Chi è Chiara Maci e cosa sappiamo su di lei. Come è diventata famosa e chi è suo marito?

Food Network è un canale unicamente dedicato al mondo del cibo e della cucina. Amiamo follemente questi argomenti, soprattutto in un periodo storico come questo in cui ci siamo concentrati moltissimo sulla cucina. Abbiamo seguito le ricette di tutti gli chef del canale, ma ci siamo anche appassionati a L’Italia a Morsi con Chiara Maci. Si tratta di un programma molto semplice, ma anche assolutamente interessante che racconta alcuni piatti tipici della cucina nostrana e lo fa con una leggerezza e una delicatezza che quasi incanta. Ma chi è la conduttrice? Chi è Chiara Maci e cosa sappiamo su di lei?

Chi è Chiara Maci e come è diventata famosa?

Chiara Maci è una blogger e influencer conosciuta su Instagram come ChiaraInPentola. Ha sempre avuto una passione per la cucina che oggi racconta nel programma L’Italia a Morsi su Food Network. Chiara Maci, classe 1983, nasce in provincia di Salerno, ma si trasferisce a Bologna quando aveva solo 10 anni e proprio nella città emiliana, la ragazza si appassiona alla cucina. Un mondo che rimane solo una passione, come dicevamo, perché Chiara si laurea in Giurisprudenza con un Master in Comunicazione e ottiene un lavoro a Sky, nella sezione Marketing. Quando abbandona il lavoro per aprire un blog di cucina con la sorella scatta il salto di qualità e diventa una delle food blogger più amate e seguite in pochissimi giorni. Così la vediamo come giudice a Cuochi d’Italia e poi con il suo programma L’Italia a Morsi.

Chiara Maci in cucina sul suo canale

La vita privata di Chiara Maci: chi è suo marito?

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che Chiara ha una relazione dal 2016 con lo chef Filippo La Mantia. La differenza di età tra i due è molta, ma decidono di avere un figlio nel 2018 per la Maci è il secondo perché aveva avuto una figlia nel 2014, Bianca, da una precedente relazione. I due hanno avuto una bellissima storia d’amore, iniziata proprio in un ristorante.