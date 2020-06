Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la rivelazione sul loro primo incontro dopo la quarantena separati: “Prima notte no stop”, il racconto della donna

Quest’anno l’edizione vip del Grande Fratello è riuscita a regalare moltissime emozioni, e non solo per il periodo storico particolarmente difficile che abbiamo vissuto nel contempo. I protagonisti di quest’edizione si sono rivelati molto poliedrici, con personalità forti e contrastanti, che nel corso delle settimane sono uscite fuori regalando al pubblico da casa uno spettacolo davvero unico. Come ogni edizione che si rispetti, si sono formate nuove amicizie, ma anche nuovi amore, quest’anno è stato il caso di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Lui è il figlio dell’attore Massimo Ciavarro e dell’attrice e regista Eleonora Giorgi, lei invece è saltata agli onori della cronaca rosa per essere stata sposata con il frontman delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, con cui adesso è in guerra per il divorzio. I due ragazzi hanno iniziato a conoscersi all’interno della casa, coltivando un sentimento che adesso che sono fuori possono accrescere e curare. I due ragazzi hanno vissuto la quarantena separati e adesso che finalmente possono stare insieme, sembrano davvero inseparabili.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la rivelazione: “Prima notte no stop”

Clizia e Paolo si sono riuniti alla presenza delle telecamere di Barbara D’Urso a ‘Live non la D’Urso’. Dopodiché hanno iniziato a vivere questo periodo praticamente in simbiosi, nella bellissima villa della donna in Sicilia. Clizia ha deciso di rilasciare una personalissima intervista al quotidiano ‘Leggo’, parlando in particolar modo del ricongiungimento con Paolo e come hanno trascorso i primi giorni insieme. Prima di parlare di questo la donna ha raccontato come il matrimonio con Sarcina l’abbia trasformata in una persona più cinica e disillusa, facendola metaforicamente cadere e sbucciare le ginocchia. Nonostante ciò è riuscita ad andare avanti ritrovando quella serenità e quella leggerezza ormai persa, soprattutto grazie a Paolo. Insomma, l’amore per il ragazzo l’ha decisamente risanata e in merito al loro incontro ha deciso di dare dei dettagli davvero piccanti e intimi.

In particolare la ragazza ha dichiarato: “Dopo mesi e mesi di attese abbiamo fatto come si dice? Un after, un no stop. Però abbiamo parlato tanto… Io dal primo bacio te lo giuro avevo capito che fra noi c’era una connessione e una chimica pazzesca ed è così. Punto. È alchimia proprio“. I due al momento non vivono sotto lo stesso tetto, dato che la donna ha una figlia avuta dal precedente matrimonio con Sarcina e si dedica anima e corpo alla piccola. Infatti ha dichiarato: “È distante da me, ha una casettina, così da dedicarmi in maniera giusta a mia figlia e al mio ragazzo. In questo momento di pandemia stiamo cercando di trasformare questo momento buio per tutti quanti… in un momento di amore. Perché normalmente, effettivamente, non ci saremmo potuti vedere così. Fagocitati da mille impegni lavorativi, dalla vita stessa, non sarebbe stato così e allora sto cercando di vedere la cosa positiva“. Per leggere l’intervista integrale potete cliccare qui e andare direttamente sul sito del quotidiano.