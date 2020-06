Coronavirus, Conte inaugura la fase 3: “La fase acuta è alle spalle”

Il premier Giuseppe Conte inaugura in conferenza stampa la fase 3 del Coronavirus: “La fase acuta è alle spalle, ma bisogna stare attenti”

L’Italia sta per uscire anche dalla fase 2 e sta per entrare definitivamente nella fase 3. Inizialmente questa era stata definita come la fase nella quale il virus sarebbe stato definitivamente sconfitto, ma ad oggi non possiamo affermare che il virus sia stato sconfitto. Il Covid-19, infatti, circola ancora nel nostro paese, continua a contagiare e soprattutto a mietere vittime. La curva dei nuovi contagi, però, ha subito un forte calo, così come quella dei morti e dei ricoverati in terapia intensiva. L’Italia sta cercando di ritornare lentamente alla normalità, usando sempre assoluta prudenza e soprattutto rispettando le norme del distanziamento sociale e indossando le mascherine. Oggi, per la prima volta dopo due mesi lunghi e angoscianti, il premier Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa con il sorriso sul volto e soprattutto ha parlato di rinascita.

Coronavirus, Conte inaugura la fase 3: le sue parole

Oggi pomeriggio, il premier Conte ha tenuto una conferenza stampa per inaugurare la nuova fase che si appresta a vivere l’Italia. Si tratta della fase 3 e dovrà essere la fase della rinascita per il nostro paese. Il premier, infatti, ha dichiarato che i dati sono incoraggianti da inizio maggio, ma ha invitato gli italiani ad usare ancora la prudenza: “Bisogna ricordare che le uniche misure efficaci sono il distanziamento fisico e l’utilizzo delle mascherine, dunque malgrado il rinnovato entusiasmo che vedo in giro, dopo mesi di limitazioni, è necessario fare molta attenzione”. Il virus non è ancora sconfitto, come spesso ha ribadito il premier Conte in queste ultime settimane, anzi, continua a contagiare e a mietere vittime. In questa nuova fase, però, è giusto che l’Italia riparta. Il premier, infatti, ha sottolineato: “Adesso dobbiamo fare i conti con l’emergenza economica“. Qui ha annunciato il piano della rinascita, studiato per rilanciare il paese e soprattutto rinnovarlo. Si punterà sulla tecnologia, sulle innovazioni e su tutto ciò che serve per avere un paese all’avanguardia: “Sarà un nuovo inizio“. Il premier poi ha fatto riferimento anche al Recovery Found, il credito messo a disposizione dall’Europa per l’emergenza sanitaria ed economica. Conte ci ha tenuto a sottolineare: “Non sarà un tesoretto di cui potrà usufruire il governo di turno, ma sarà a disposizione di tutto il paese”.

In questa nuova fase che il paese si accinge a vivere saranno importanti il coraggio, la lungimiranza e soprattutto la determinazione. L’Italia inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.