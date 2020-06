Di cosa parla disastri di chirurgia bariatrica: le storie e i protagonisti del docu-reality di Real Time.

Questa sera su Real Time va in onda in seconda serata un appuntamento con il docu-reality, “Disastri di Chirurgia Bariatrica”. Si tratta di un programma che racconta non tanto la storia di pazienti obesi, quanto l’operazione abbia influenzato negativamente la loro vita o comunque non abbia dato i risultati sperati. Chi si sottopone a un’operazione di questo tipo, generalmente, è una persona fortemente obesa che, nonostante una dieta, non riesce a perdere in autonomia tutto il peso necessario per riappropriarsi della sua vita. Ecco allora che scatta l’intervento di chirurgia bariatrica che ormai abbiamo iniziato a conoscere grazie a Vite al Limite al Dottor Nowzaradan.

Di cosa parla il programma?

Disastri di Chirurgia Bariatrica, in onda questa sera su Real Time racconta l’altra faccia delle medaglia. Non è tutto oro quello che luccica e se da una parte l’intervento sembra l’unica strada per dimagrire, c’è anche chi ne soffre più di prima. Nel programma si raccontano infatti tutti quei casi “non riusciti” in cui l’intervento porta con sé dolori allucinanti più dannosi di prima.

Cos’è un intervento di chirurgia bariatrica?

Sono diverse le modalità di intervento di chirurgia bariatrica per pazienti obesi. C’è l’intervento gastrorestrittivo che porta ad una limitazione della capacità gastrica. Generalmente si separa la parte alta e quella bassa dello stomaco con un anello. Questo dovrebbe ridurre la capacità, in modo molto meccanico di ingerire cibo e aiutare a sentirsi sazi prima. Un’altra tipologia invece è definita di interventi misti ossia che uniscono la parte gastrorestrittiva e quella di ridotto assorbimento del cibo. Generalmente sono legate al bypass gastrico e a delle varianti ad esso collegate. In alternativa, un’altra tipologia di intervento bariatrico è quella degli interventi chiamati malassorbitivi che vanno a ridurre l’assorbimento del cibo.

Viene effettuata una riduzione irreversibile dello stomaco che viene collegato alla parte terminale dell’intestino tenue. Così facendo il cibo percorre solo una piccola parte del tratto gastrointestinale e quindi va a ridurre l’assorbimento del cibo dando una senso precoce di sazietà.