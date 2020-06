In una recente intervista radiofonica, Gennaro Lilio si è lasciato andare ad un retroscena choc sulla sua partecipazione a Pechino Express: le sue parole.

A distanza di più di un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello 16, Gennaro Lilio è stato il protagonista indiscusso di un altro reality televisivo. Parliamo di Pechino Express. In coppia con il modello Luciano Punzo, l’ex fidanzato di Francesca De André è stato uno dei concorrenti di questa nuova ed incredibile edizione dell’adventure reality di Rai Due. L’esperienza, come specificato più volte dal diretto interessato, è stata davvero fantastica. Se non fosse per un particolare episodio accaduto durante il suo viaggio che lo ha profondamente spaventato. A svelare ogni cosa, seppure a distanza di mesi dalla fine del percorso televisivo, è stato il diretto interessato. Che, in una recente intervista per RTL 102.5, si è lasciato andare ad un inaspettato ed inedito retroscena. Ovviamente, vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è una vera confessione choc.

Gennaro Lilio, il retroscena su Pechino Express: cos’è successo

È terminata da diversi mesi l’esperienza di Gennaro Lilio a Pechino Express. Eppure, soltanto in una recente intervista a RTL 102.5, l’ex concorrente del Grande Fratello 17 ha potuto parlare approfonditamente della sue precedente esperienza televisiva. Ma non solo. In questo breve spazio dedicato al modello campano, l’ex compagno di Francesca De André, probabilmente per la prima volta, ha svelato un retroscena, vissuto durante il suo viaggio in Thailandia, davvero pazzesco. Sappiamo che Pechino Express è un vero e proprio adventure reality. Basato su diverse coppie di personaggi televisivi che devono superare diverse prove. Ecco. È proprio durante questo prezioso viaggio che, come raccontato dal bel Lilio, che Gennaro avuto paura di morire. A Francesco Fredella, l’ex gieffino ha, infatti, raccontato di quando, giunto in un mercato della Thailandia, ha ordinato un primo piatto con una salsa agrodolce. Ecco. È proprio in questo momento che l’ex compagno di Francesca De André ha avuto una reazione allergica.

‘Ho avuto molto paura di morire’, ha detto Gennaro Lilio a RTL 102.5 quando ha cercato di spiegare cosa ha realmente avuto dopo aver mangiato questo piatto di pasta con salsa agrodolce. ‘Mi hanno fatto un’iniezione di cortisone. È stata una crisi allergica’, ha continuato a dire l’ex gieffino dopo aver specificato di aver avvertito freddo, giramento di testa e uno stato di confusione.