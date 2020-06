Giuseppe Conte in conferenza stampa alle ore 18:00: l’annuncio ufficiale

Giuseppe Conte ha appena annunciato che alle ore 18 di mercoledì 3 Giugno sarà in conferenza stampa a Palazzo Chigi: i dettagli.

L’annuncio è arrivato pochissimi istanti fa. Oggi, mercoledì 3 Giugno, Giuseppe Conte sarà in diretta in conferenza stampa al Palazzo Chigi. A darne l’annuncio ufficiale è stato il diretto interessato. Che, sul suo canale social ufficiale, ha voluto dare quest’importante novità in arrivo a tutti gli italiani. Già in precedenti occasioni, come raccontato anche in nostri diversi articoli, il Presidente del Consiglio ha sempre tenuto aggiornati il popolo italiano su qualsiasi cosa lo interessasse in prima persona. A partire, quindi, dai suoi interventi alla Camera o al Senato. Oppure, importanti messaggi per ognuno di noi. È proprio per questo motivo che, pochissimo tempo fa, ha voluto aggiornare su questa nuova conferenza stampa.

Giuseppe Conte in conferenza stampa: l’annuncio

Non sappiamo esattamente per quale motivo Giuseppe Conte abbia deciso di presentarsi in conferenza stampa. Fatto sta che, dalle ore 18:00, il Capo del Governo sarà in diretta da Palazzo Chigi per parlare a tutti gli italiani. E proprio come quando, il 9 Marzo scorso, il Presidente del Consiglio ha stabilito Italia ‘zona rossa’. Anche oggi, mercoledì 3 Giugno, il premier Conte terrà un discorso a tutti gli italiani. I motivi, come dicevamo precedentemente, non sono stati specificati. Tuttavia, lo sappiamo, oggi è un giorno davvero importante per tutti noi. Proprio oggi, dopo più di tre mesi di totale chiusura, sono stati riaperti i confini di ciascuna Regione. Seppure, in questo ultimo periodo, questo sia stato un argomento abbastanza dibattuto e discusso, alla fine si è giunti ad una conclusione: si può ritornare a viaggiare, ma sempre con le dovute precauzioni e regole.

Come dicevamo precedentemente, non sappiamo esattamente cosa abbia da dire Giuseppe Conte in conferenza stampa. Supponiamo che, data la riapertura odierna dei confini di tutte le Regioni d’Italia, l’argomento non potrà assolutamente essere tralasciato.

Come seguirlo in diretta televisiva?

La conferenza stampa di Conte, da come si può chiaramente immaginare, è rigorosamente in diretta. Per questo motivo, come sarà possibile seguire il suo discorso? Al momento, purtroppo, no abbiamo ancora alcun tipo di informazione. Senza alcun dubbio, sarà possibile ascoltare le sue parole sul suo profilo Facebook ufficiale.