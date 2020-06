Morte George Floyd, anche Elisabetta Canalis protesta in piazza: il video

Morte George Floyd, anche Elisabetta Canalis protesta in piazza: ecco il video e la lunga didscalia che l’ex velina ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

La morte di George Floyd ha letteralmente sconvolto l’opinione pubblica in tutto il mondo. L’episodio di violenza nei confronti del 46enne afroamericano a Minneapolis ha scatenato una fortissima reazione negli Stati Uniti, dove si susseguono proteste nei confronti delle forze dell’ordine, talvolta anche molto violente e con gravi conseguenze per luoghi e persone. Gli ultimi giorni hanno registrato vittime e feriti e non sono mancati saccheggi anche a negozi e ristoranti. E’ un momento davvero delicato, dunque, per i Paesi americani, già fortemente colpiti dall’emergenza Coronavirus. Intanto anche i vip di tutto il mondo sono scesi in campo chiedendo giustizia per George Floyd, e lo hanno fatto in particolare sui social. Elisabetta Canalis, che da anni vive a Los Angeles, ha deciso di scendere anche in piazza per protestare pacificamente e ha pubblicato il video del suo gesto sul suo profilo Instagram: ecco le immagini e la lunga riflessione postata dall’ex velina.

Morte George Floyd, anche Elisabetta Canalis scende in piazza a protestare: ecco il video che ha postato su Instagram

Elisabetta Canalis, che da anni vive a Los Angeles insieme al marito Brian Perri e alla piccola Skyler Eva, ha deciso di scendere personalmente in piazza per protestare e chiedere giustizia per la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso da un agente di polizia durante un fermo. L’ex velina ha pubblicato un lungo post, scrivendo la didascalia sia in inglese che in italiano, nel quale ha mostrato le immagini e i video della manifestazione a cui ha partecipato, sottolineando che si è trattato di una protesta pacifica. “Oggi ho visto delle bellissime immagini di pace e cooperazione tra i partecipanti”, ha scritto la Canalis, “Questo è il messaggio che deve passare”, ha poi aggiunto. L’ex velina si è dissociata da tutti quelli che stanno sabotando il vero significato delle proteste compiendo azioni criminali. “Spero che queste giornate diventino storia e che chi è al Governo approfitti di questa chance per attuare un cambiamento”, ha concluso la Canalis.

Il video e le foto pubblicati dall’ex velina mostrano le immagini della protesta pacifica e hanno ottenuto in poco tempo migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei suoi fan.