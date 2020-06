Tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è arrivato il momento tanto atteso: lo scatto è presente sui social ed Instagram è in delirio.

Formano una delle coppie più amate, apprezzate e seguite, Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Giovanissimi e super innamoratissimi, non perdono mai occasione di poter condividere ogni loro momento con i loro sostenitori. Lo hanno fatto anche qualche ora fa. Quando non hanno potuto fare a meno di ‘documentare’ su Instagram l’arrivo del loro momento tanto atteso. Di che cosa parliamo esattamente? Semplice: si sono finalmente rivisti. Dopo diversi mesi dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha potuto nuovamente abbracciare il suo fidanzato. Una gioia davvero immensa, da come si può chiaramente immaginare e supporre. Che, com’è giusto che sia, non hanno potuto fare a meno di condividerlo con i loro sostenitori. Ecco lo scatto social e le parole dedicate davvero da brividi.

Paola Di Benedetto e Federico, il momento tanto atteso: lo scatto social

La quarta edizione del Grande Fratello Vip, lo sappiamo, è terminata esattamente l’8 Marzo. Eppure, nonostante sia terminata da quasi tre mesi, soltanto pochissime ore fa, Paola Di Benedetto ha potuto finalmente abbracciare nuovamente il suo compagno Federico Rossi. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin è entrata nella casa più spiata d’Italia ai primi di gennaio ed, una volta uscita, non vedeva l’ora di correre dal suo compagno. Purtroppo, però, non è stato affatto possibile. Perché, a causa dell’emergenza Coronavirus, non era assolutamente plausibile spostarsi al di fuori dei propri confini delle Regioni se non per motivo di necessità e di lavoro. È proprio per questo motivo che oggi, mercoledì 3 Giugno, con la riapertura di tutti i confini, i due piccioncini si sono finalmente ricongiunti. Il momento tanto atteso, quindi, è finalmente arrivato per Paola e Federico. Ed è per questo motivo che non hanno potuto assolutamente non condividerlo con i suoi sostenitori. Ecco lo scatto social:

Ecco. È proprio questa la prima immagine che Paola Di Benedetto ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Dopo quasi sei mesi di lontananza, i due piccioncini si sono rivisti. E, finalmente, si sono potuti nuovamente abbracciare. Un’immagine davvero immensa, c’è da dirlo. Così come lo sono anche le parole che l’ex Madre natura ha riservato per il suo compagno. ‘E non esisterà un posto in cui ti sentirò lontano, nemmeno il più nascosto, nemmeno sulla Luna’, scrive Paola a corredo di questo incantevole scatto fotografico.