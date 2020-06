Prigionieri del peso: trama, cosa sapere e di cosa parla il documentario

Prigionieri del peso in onda su Real Time: di cosa parla il documentario in onda questa sera.

Va in onda questa sera su Real Time il programma “Prigionieri del Peso”. Si tratta di un format televisivo che ricorda molto Vite al Limite con il Dottor Nowzaradan. Sul web non circolano molte informazioni in merito a questo programma, non c’è nemmeno un trailer del documentario che andrà in programmazione stasera, 3 giugno 2020. Eppure sappiamo già che le storie dei personaggi raccontate in Prigionieri del Peso ci terranno incollati allo schermo. Certo, forse non sarà come le avventure dei protagonisti di Vite al Limite, ma sicuramente sarà molto interessante.

Di cosa parla?

Da quello che sappiamo il programma in onda su Real Time oggi, 3 giugno 2020, racconterà le storie di un gruppo di chirurghi bariatrici che cercando di salvare la vita a delle persone fortemente obese. Gli interventi di questo tipo infatti vengono eseguiti su persone che hanno dei problemi di peso molto importanti e che necessitano di un’operazione chirurgica di riduzione dello stomaco per avere meno stimolo di mangiare e, di conseguenza, meno fame. Prigionieri del Peso racconterà così le vicende di diverse persone affette da obesità che decidono di affrontare il percorso di dimagrimento e poi di sottoporsi all’intervento.

Perché prigionieri del peso?

Il titolo del programma è poi molto esplicativo. Le persone obese sono prigioniere di loro stesse e prigioniere della propria storia. Quasi tutte le persone affette da obesità, infatti, hanno una storia pregressa molto tormentata. Abusi, violenze, abbandoni… tutta una serie di problematiche che le hanno spinte a mangiare e a trovare nel cibo conforto. Una prigione emotiva insomma. Ma si tratta anche di una prigione fisica perché le persone obese non riescono a muoversi da sole. Non riescono a lavarsi, non riescono a procurarsi nemmeno il cibo. Sono totalmente bloccati nel loro corpo e quindi, Prigionieri del Peso, diventa un titolo più che perfetto per questo documentario in onda questa sera su Real Time.