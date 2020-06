Uomini e Donne, a parlare è stata l’ex moglie di Sammy Hassan: l’inaspettata confessione sul corteggiatore e su Giovanna Abate.

Ammettiamolo: Sammy Hassan è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Sin dal suo primo ingresso nello studio televisivo, il vocalist romano ha facilmente conquistato l’interesse non soltanto della giovane tronista, che immediatamente è stata impressionata dal suo fascino ed eleganza, ma anche di tutto il pubblico italiano. È proprio per questo motivo che, a pochi giorni dalla scelta dell’ex corteggiatrice di Giulio Raselli, tutti noi siamo più che curiosi di venire a sapere come andranno le cose tra l’ex tentatore di Temptation Island e la bellissima Abate. Tuttavia, a pochissimi giorni dalla decisione finale di Giovanna, si è raccontata in una lunghissima intervista a Fanpage, l’ex moglie di Sammy. Sappiamo che, in queste ultime settimane, la donna è stata più volte tirata in ballo. Ma vediamo nel minimo dettaglio le sue parole.

Uomini e Donne, parla l’ex moglie di Sammy Hassan: le sue parole

A pochi giorni dalla scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne, l’ex moglie di Sammy Hassan si è lasciata andare ad una lunga intervista a Fanpage. In quest’occasione, oltre che parlare del loro precedente matrimonio e dell’atteggiamento che il vocalist romano ha adottato appena presa coscienza della fine del suo rapporto, la giovane donna è passata a commentare il percorso che il suo ex marito ha tenuto con Giovanna Abate all’interno dello studio del dating show di Canale 5. Un percorso, ammettiamolo, pieno di alti e di bassi. Che, sollecitata anche dall’entrata in gioco di Davide Basolo, ha completamente mandato in confusione la Abate. Ma cosa ne pensa, invece, Elena Cat, questo è il nome dell’ex moglie del corteggiatore, di tutto questo? Vediamo nel minimo dettaglio le sue parole. Anche se, vi anticipiamo, la donna si è lasciata andare ad un’inaspettata confessione sul suo ex marito.

Durante quest’intervista a Fanpage, come dicevamo precedentemente, la giovane Elena ha commentato anche il percorso di Sammy all’interno dello studio di Uomini e Donne. Ad una domanda ben specifica, l’ex moglie del corteggiatore di Giovanna Abate ha ammesso di non riconoscere affatto il padre di suo figlio. ‘Per come si è comportato con lei, quasi non l’ho riconosciuto. Sembra una persona molto diversa da quella che conoscono tutti i nostri amici da sempre. È molto più solare e devoto al partner’, ha detto a Fanpage Elena. Infine, conclude l’intervista con un piccolo consiglio per la giovane tronista che, tra pochissimi giorni, compierà la sua scelta.: ‘Le direi di fare quello che sente’.