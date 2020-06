Serena Enardu replica all’ultima intervista di Pago con parole al veleno: “Sono imbarazzata per te”, ecco le durissime dichiarazioni e la verità dell’ex tronista sulla fine del loro rapporto.

Serena Enardu è un fiume in piena e si scaglia contro Pago dopo l’ultima intervista che il cantante ha rilasciato al settimanale ‘Chi’. La storia tra i due ex gieffini ha appassionato il pubblico fin dai tempi della loro partecipazione a Temptation Island Vip e ha continuato a essere molto seguita e ‘chiacchierata’ anche durante il Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia i due sono tornati ufficialmente insieme. Fino a qualche settimana fa, quando Serena ha annunciato su Instagram la fine della loro relazione. A parte qualche indiscrezione, non sono state mai chiare le motivazioni della rottura. Fino ad oggi, però, o meglio fino all’ultima intervista di Pago al settimanale ‘Chi’. Nel suo nuovo libro ‘Vagabondo D’amore’, il cantautore ha svelato i motivi della fine della relazione con Serena, scrivendole una vera e propria lettera d’addio. Pago ha raccontato di aver preso in mano il telefono della sua compagna mentre lei era in bagno e di aver scoperto alcune conversazioni con l’ex tentatore Alessandro Graziani. A quanto pare, stando alle parole di Pago, Serena e Alessandro non avrebbero avuto un semplice flirt ma una vera e propria storia, cosa che poi la diretta interessata avrebbe confermato. Venuta a sapere dell’intervista, Serena si è scagliata contro il suo ex dal suo profilo Instagram, rivolgendogli parole pesanti e rivelando la sua versione dei fatti: ecco cosa ha detto.

Serena Enardu, parole al veleno contro Pago dopo l’intervista a ‘Chi’: ecco la sua versione dei fatti

Serena Enardu ha pubblicato poco fa delle storie Instagram nelle quali si è letteralmente scagliata contro Pago, dopo il racconto di quest’ultimo sulla fine della loro relazione. L’ex tronista ha accusato il cantautore di aver detto una serie di bugie volte solo a voler promuovere l’uscita del suo libro: “Mi dispiace, si capisce bene che è una propaganda meschina per vendere un libro”, ha detto la Enardu visibilmente arrabbiata. Poi, rivolgendosi direttamente a Pago, non gliele ha mandate certo a dire: “Sono imbarazzata per te. Se solo avessi le pa**e di raccontare il vero motivo per cui ti ho sbattuto fuori di casa il giorno prima che tu prendessi il mio telefono”. Le parole di Serena sono pesanti e lasciano intendere che ci sia ben altro dietro la separazione da Pago. L’ex tronista ha definito inoltre il cantautore ‘becero’ e gli ha anche detto che avrebbe potuto scriverle una lettera d’addio privatamente, anziché metterla in un libro.

La Enardu è un fiume in piena e non sembra volersi tirare indietro. Come reagirà Pago a queste sue pesanti accuse?