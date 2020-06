I The Kolors hanno deciso di rinunciare al titolo di ‘finalisti’ per Amici Speciali: l’ultima puntata andrà in onda venerdì 5 giugno. Ecco le parole di Stash.

Venerdì 5 giugno andrà in onda la finale di Amici di Maria de Filippi, nel format ‘Speciali’. I concorrenti delle scorse edizioni si sono sfidati a ritmo di musica e danza: il programma è stato realizzato in collaborazione con TIM a scopo benefico. L’intera somma raccolta sarà devoluta in beneficenza per combattere l’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese ed il resto del mondo. Tutto il palinsesto televisivo italiano è stato colpito dall’emergenza sanitaria: molti programmi hanno dovuto interrompere le loro messe in onda. Il talent della De Filippi ha dovuto rinunciare al caloroso pubblico. Nella semifinale, andata in onda venerdì 29 maggio, sono stati scelti i quattro finalisti: Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e The Kolors saranno i protagonisti del prossimo venerdì. Uno dei quattro però, pochi minuti fa, si è tirato indietro: Stash dei The Kolor ha deciso di rinunciare al titolo da finalista. Con un video messaggio pubblicato sul canale social del programma ha dato le sue motivazioni. Ecco le parole del cantante napoletano.

Amici Speciali, i The Kolors rinunciano alla finale: l’inaspettata decisione

Un video messaggio pochi minuti fa ha scosso il web: Stash dei The Kolors ha annunciato la sua volontà di ritirarsi da Amici Speciali. Il cantante, ex vincitore del programma, ha deciso di rinunciare al titolo da ‘finalista’ e cederlo a qualcun’altro che non ha avuto la sua stessa fortuna. La vittoria nel 2015 e la sedia di professore della scuola per lui è già tanto: chi prenderà il suo posto per la finale di Amici Speciali? Il video messaggio è stato pubblicato sul profilo social del programma Mediaset di Maria De Filippi. Ecco le parole di Stash:

“Pur essendo molto lusingato di esser stato scelto come finalista, sin da subito dopo la puntata mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico, quel trofeo, è pur sempre un’opportunità. Io la mia coppa l’ho già alzata nel 2015 e da due anni sono professore nella scuola. Gran parte dei ragazzi li ho visti crescere. Mi sembra giusto rinunciare al mio posto da finalista. A decidere chi prenderà il mio posto saranno gli altri 3 finalisti. Ci vediamo venerdì”.

Rinuncia The Kolors COMUNICAZIONE UFFICIALE: i The Kolors rinunciano al loro posto da finalisti! Chi prenderà il loro posto? #AmiciSpeciali Pubblicato da Amici di Maria De Filippi su Mercoledì 3 giugno 2020

Migliaia di visualizzazioni e commenti nel giro di pochi minuti ha raggiunto il post. I fan del programma sono scossi da quanto apprendono ma fanno presente quanta bontà d’animo abbia il cantante dei The Kolors, Stash.