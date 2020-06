The Vampire Diaries, l’attore amatissimo dal pubblico è stato arrestato: contro di lui l’accusa di guida in stato di ebrezza, cos’è successo

The Vampire Diaries è probabilmente una delle serie Teen Drama più seguite e amate di sempre. La serie è andata in onda dal 2009 al 2017 per ben 8 stagioni, seguitissimi dal pubblico. Sul piccolo schermo abbiamo visto per otto stagioni le vicende che giravano intorno ad un gruppo di ragazzi, di Mystic Falls, tra cui anche dei vampiri. Il gruppo di ragazzi si è trovato a dover affrontare molte prove durissime, perdite, omicidi, maledizioni e scontri tra clan. Al centro di tutto c’è stato però l’amore tra i tre protagonisti, Stefan Salvatore, Damon Salvatore e Elena Gilbert. Intorno alla loro storia tantissimi altri personaggi che hanno reso questa storia un’avventura incredibile. Per chi non avesse mai visto il teen drama, consigliamo di andare sulle piattaforme digitali che la trasmettono, per godersi otto stagioni di pura adrenalina e intrecci incredibili. Tra i grandi protagonisti della serie c’è anche un personaggio che abbiamo visto in tutte le stagioni e che purtroppo è stato arrestato lo scorso maggio. Cerchiamo di scoprire insieme cos’è accaduto e qual’è la sua attuazione attuale.

Tra i grandi protagonisti della serie tv c’è sicuramente Zach Roerig, che per queste otto stagioni ha interpretato Matt Donovan. All’interno della serie tv Matt è l’ex fidanzato della protagonista Elena ed è il fratello minore di Vicki. Oltre ad essere uno dei giocatori di football del liceo, è un bravissimo meccanico. Dopo Elena inizia una relazione con l’amica Caroline, che poi lascia dopo la sua trasformazione in vampira. I due restano in ottimi rapporti e coltiva la sua amicizia con tutto il gruppo di vampiri. Nonostante sia tra gli amici l’unico a non possedere dei poteri sovrannaturali, cerca sempre di rendersi utile nell’esecuzione dei piani dei suoi amici. Alla fine della serie diventa lo sceriffo di Mystic Falls. Attualmente Zach Roerig sta vivendo un periodo particolare, lo scorso 25 con l’accusa di guida in stato di ebrezza. La rivista Americana TMZ riferisce che l’attore sia stato fermato a causa dell’assenza della targa anteriore sulla propria vettura. A seguito del controllo l’uomo sarebbe stato condotto in una stazione di polizia per eventuali accertamenti salvo poi essere rilasciato per poi ricevere un mandato di comparizione per il 4 giugno.

L’attore è stato poi raggiunto dai microfoni di People, il suo staff non ha voluto aggiungere dichiarazioni su quanto accaduto.