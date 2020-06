Valeria Marini, splendida notizia in arrivo: l’indiscrezione

Splendida notizia in arrivo per Valeria Marini: ecco l’indiscrezione lanciata dal settimanale Novella 2000 sulla showgirl stellare

La Marini è uno dei volti più apprezzati del mondo della televisione italiano. La showgirl è divenuta famosa grazie al ruolo di primadonna nella compagnia del Bagaglino. Il programma di Pingitore le consente di avere un gran successo e di partecipare a tantissimi altri programmi televisivi. Nel 1997 ha condotto la quarantasettesima edizione del Festival di Sanremo insieme a Mike Bongiorno e Piero Chiambretti. Negli anni duemila, invece, ha partecipato a diversi reality show, tra i quali L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Riguardo alla sua vita privata, oltre ad essere il sogno proibito di molti italiani, la Marini per anni è stata legata a Vittorio Cecchi Gori; poi si è sposata con l’imprenditore Giovanni Cottone, ma il matrimonio è stato annullato l’anno dopo dalla Sacra Rota in quanto l’uomo era già sposato; infine è stata legata sentimentalmente a Patrick Baldassari, con il quale si è lasciata dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. Da un po’ di tempo, il cuore della Marini batte per il manager Gianluigi Martino.

Valeria Marini, splendida notizia in arrivo

Valeria Nazionale sembra aver ritrovato il sorriso accanto al manager Gianluigi Martino. La loro storia prosegue a gonfie vele e sembra essere molto diversa rispetto al rapporto instaurato con il precedente fidanzato della showgirl. Stando a quanto rivelato dal settimanale Novella 2000, la Marini sarebbe addirittura pronta a compiere il grande passo. Valeria, dopo il matrimonio con Cottone durato poco e reso nullo dalla Sacra Rota, sarebbe pronta a risposarsi con Gianluigi. La Marini è sicura del sentimento che prova nei confronti del suo fidanzato: “Questo è amore, anche se ho paura a dirlo…”. D’altronde, la showgirl l’aveva confessato anche in una delle sue ultime interviste a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Se son rose fioriranno, anzi, per la Marini potrebbero essere fiori d’arancio.