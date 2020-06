La Cattedrale del Mare, il protagonista indiscusso Aitor Luna si è lasciato andare ad una sorprendente rivelazione sulla sua vita privata.

In queste ultime settimane sta andando in onda, su Canale 5, una fiction televisiva davvero incredibile. Facciamo riferimento al vero e proprio fenomeno mondiale intitolato La Cattedrale del Mare. La famosissima e seguitissima serie spagnola, seppure sia in chiaro su Netflix, sta riscuotendo un successo davvero clamoroso. Tanto è vero che, ogni martedì, ciascuna puntata registra dei picchi di share davvero altissimi. Un successo, ammettiamolo, più che scontato. Soprattutto se si prende in considerazione l’eccellente cast che è stato scelto. Tra i tantissimi nomi, spunta anche quello di Aitor Luna. Che, oltre ad essere apprezzato per la sua bravura e professionalità, è entrato nel cuore di tutti i telespettatori della serie televisiva per la sua bellezza. Inutile dirvi, quindi, che la domanda sorge più spontanea: è fidanzato? A quanto pare, nient’affatto! Eppure, in un’intervista per la testata spagnola ‘La voz de la Galizia’, l’attore si è lasciato andare ad una sorprendente rivelazione sulla sua vita privata.

Aitor Luna de La Cattedrale del Mare, la rivelazione sulla sua vita privata

In una delle ultime puntate de La Cattedrale del Mare abbiamo visto Arnau, ruolo interpretato da Aitor Luna, essere conteso tra due donne. Ecco. Ammesso che nella serie televisiva spagnola, il giovanissimo attore sia molto ambito, la stessa cosa accade anche una volta spenti i riflettori. Anzi, per dirla meglio: come può essere descritta la vita privata dell’attore spagnola? A quanto pare, il bel Luna, al momento, si dichiara single. Dopo la fine del suo matrimonio con Miren Ibargure, anche lei attrice, sembrerebbe che Aitor abbia completamente il cuore disimpegnato. Ma sarà pronto ad innamorarsi? Ecco. A rivelare ogni cosa è stata il diretto interessato. Che, in una sua intervista alla testata spagnola ‘La voz de la Galizia’, si è lasciato andare ad una sorprendente rivelazione.

‘Mi piacerebbe trovare l’amore della mia vita sì, ma non ucciderei nemmeno per questo’, queste la parole di Aitor Luna sulla sua vita privata. Sostenendo che tutti siamo destinati a trovare una persona giusta, ma è anche giusto viversi le cose con calma. Anche voi la pensate così?