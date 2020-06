Alberto Urso, lo scatto con la mamma emoziona i fan: “Finalmente riusciamo ad abbracciarci”, il post su Instagram non passa inosservato.

È uno degli ex allievi di Amici più amato di sempre. E attualmente è tra i concorrenti di Amici Speciali. Parliamo proprio di lui, Alberto Urso, che il talent show di Canale 5 lo ha vinto l’anno scorso. Un talento unico, quello del tenore siciliano, che si è rimesso in gioco sul palco della trasmissione per la nuova avventura di Amici Speciali. Una voce potentissima e unica, ma anche tanta dolcezza e umiltà: Alberto è veramente un ragazzo speciale. E a tramandargli i valori che possiede è stata la sua famiglia, al quale è davvero molto legato. E, proprio qualche ora fa, il cantante ha pubblicato uno scatto che ha emozionato tutti. Dopo tanto tempo, probabilmente per via del lockdown, Alberto ha potuto riabbracciare la sua mamma. Uno scatto dolcissimo, che è stato invaso dai likes e i commenti dei followers. Diamo un’occhiata.

Alberto Urso, lo scatto con la mamma emoziona i fan: boom di likes per il post su Instagram

“Finalmente riusciamo ad abbracciarci…ti voglio bene!”. Questa la frase che Alberto Urso accompagna all’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Uno scatto dolcissimo, in cui il cantante di Amici si mostra in compagnia della mamma, che non vedeva da mesi. Un momento emozionante, che il tenore ha voluto condividere coi suoi numerosi fan. Pioggia di likes per il post del cantante. Guardiamolo insieme:

Bellissimi, mamma e figlio, riuniti in un abbraccio che desideravano da tanto tempo. Il post è stato letteralmente invaso dai commenti dei fan. Tra i quali sono spuntati alcuni volti noti. Guardate un po’:

E potremo rivedere Alberto anche nell’ultima attesissima puntata di Amici Speciali. Domani andrà in onda la finale del talent show di Maria De Filippi, e anche se il tenore non è tra i quattro finalisti ( Irama, Michele Bravi, Alessio Gaudino e Umberto), tutti i concorrenti si esibiranno, supportando chi è ancora in gara. Si preannuncia una serata imperdibile! Appuntamento a domani sera, ore 21 e 20, su Canale 5. E voi, per chi farete il tifo?