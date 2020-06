Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Alessandro ha fatto chiarezza su Serena Enardu e Pago: ecco le sue parole a Gabriele Parpiglia.

Sapevamo che Alessandro Graziani sarebbe stato il protagonista indiscusso di questa puntata di Uomini e Donne. E, in effetti, così è stato. Dopo aver dedicato ampio spazio a Giovanna Abate, Sammy Hassan e Davide Basolo, Maria De Filippi ha fatto fare il suo ingresso in studio all’ex tentatore di Temptation Island. Seppure il suo percorso come corteggiatore della tronista romana sia terminato negli appuntamenti scorsi del programma di Canale 5, il pallavolista è ritornato a parlare di Serena Enardu e Pago. Come raccontato in un nostro recente articoli, sembrerebbe che il motivo della rottura dei due ex protagonisti di Temptation Island sia proprio il bel Graziani. Ed, in particolare, alcuni messaggi che Alessandro e Serena sembrerebbe si siano scambiati. E di cui, a quanto pare, Pago non ne sapeva nulla. Ecco, ma cosa ha dichiarato l’ex corteggiatore a Gabriele Parpiglia? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Alessandro chiarisce su Pago e Serena: cos’è successo

Entrato nello studio di Uomini e Donne anche Gabriele Parpiglia, il noto giornalista ha voluto ampiamente chiedere ad Alessandro Graziani tutta la verità su Pago e Serena Enardu. Tra i due, come sappiamo, la storia d’amore è finita l’11 Maggio scorso. E, stando ad una lettera scritta dal cantautore sardo nel suo libro, sembrerebbe che il motivo sia stato proprio il bel pallavolista. Ed, in particolare, alcune cose di cui lui non ne era affatto a conoscenza. A cosa ci riferiamo? Semplice: al numero degli incontri! Sembrava, infatti, che Serena ed Alessandro si fossero incontrati una sola volta in Sardegna. Invece, a quanto pare, non è affatto così. Sembrerebbe, infatti, che si siano visti ben due volte: la prima in Sardegna e la seconda a Sabaudia. Ma non solo. Come raccontato anche da Pago nella sua lettera, sembrerebbe che tra la sua ex compagna e l’ex tentatore ci sia stata una corrispondenza telefonica fino a dicembre scorso.

Stando alle sue parole a Uomini e Donne, sembrerebbe che Alessandro e Serena Enardu non si sentano più da l’ottobre scorso. Quando, nel giorno di Halloween, l’ex tronista ha interrotto qualsiasi tipo di rapporto con il suo tentatore. Tuttavia, l’ultimo messaggio tra i due risale, invece, al gennaio scorso. Quando, dopo aver tentato di entrate nella casa del GF Vip, la Enardu non ha avuto la possibilità di incontrare Pago. Insomma, nulla di nuovo, ammettiamolo! Anche se, come specificato dal diretto interessato, tra di loro non c’è stato affatto nulla. Se non un rapporto di amicizia. Dal momento che, in quel periodo, Serena era bersagliata sul web.