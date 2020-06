Amici Speciali, i The Kolors rinunciano alla finale: ecco chi è il sostituto e quarto finalista del talent.

Venerdì sera andrà in onda l’ultima puntata di Amici Speciali, la nuova versione del talent show di Maria De Filippi. Una festa, più che una competizione, in cui tanti ex allievi della trasmissione di Canale 5 si sono sfidati a suon di canti e balli, con uno splendido obiettivo: aiutare la Croce Rossa Italiana, impegnata nell’emergenza Coronavirus. Un gran finale in cui, da dodici concorrenti, ne sono rimasti solo in quattro: Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Stash con i The Kolors. Ma, ieri sera, il clamoroso annuncio: Stash comunica che, insieme alla sua band, hanno deciso di rinunciare al loro posto in finale, affinché questa possibilità possa andare a qualcun altro. Un gesto splendido, quello del prof di canto di Amici, che ha comunicato che a decidere chi sarà il nuovo finalista saranno proprio gli altri tre. Il nome è stato deciso, ed annunciato proprio poco fa sui social Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo mostriamo subito!

Amici Speciali, i The Kolors rinunciano alla finale: Umberto è il sostituto e quarto finalista

I The Kolors hanno rinunciato al loro posto di finalisti ad Amici Speciali. A comunicarlo è stato Stash, in un video pubblicato sui social della trasmissione. Il napoletano spiega che, seppur simbolico, questo trofeo rappresenta una opportunità. E di opportunità lui ne ha ricevute già tante grazie a questo programma, dove ha trionfato nel 2015, per poi diventare uno dei professori di canto. Ragion per cui i The Kolors hanno deciso di cedere il loro posto a qualcun altro. Tutti si staranno chiedendo: chi sarà il fortunato o la fortunata che rientrerà in gioco? Ebbene, a deciderlo sono stati proprio gli altri tre finalisti del talent, ovvero Irama, Alessio Gaudino e Michele Bravi. La loro scelta è ricaduta su un ballerino. Curiosi di sapere di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito: è Umberto Gaudino il quarto finalista ufficiale! Una notizia splendida per le numerose fan del napoletano, che fa impazzire il pubblico con le sue coreografie latine! Ecco il video postato poco fa sui social di Amici, in cui vediamo la decisione dei tre finalisti:

Insomma, una sorpresa inaspettata e gradita per Umberto, che si ritrova in gioco e in lizza per la vittoria:

Sono quindi Irama, Michele Bravi, Alessio e Umberto i quattro finalisti ufficiali di Amici Speciali. Due cantanti e due ballerini, per un’ultima puntata ricca di talento ed emozioni. Chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio? Non ci resta che attendere qualche ora. Appuntamento a venerdì 5 giugno, ore 21.20, su Canale 5. E voi, per chi farete il tifo?