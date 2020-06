Come sono diventati oggi i fratelli Benji e David Bolton protagonisti di un episodio di Vite al Limite con il Dottor Nowzaradan.

Su Real Time spesso partono delle vere e proprie maratone di Vite al Limite. Si tratta del documentario che racconta le vicessitudini di alcuni pazienti, fortemente obesi, mentre cercano di perdere peso e sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica. Alcune sono grandi successi, altri sono finite tragicamente con la morte. Benji e David Bolton sono due protagonisti della serie che hanno tenuto incollato allo schermo moltissimi telespettatori nella speranza di vederli finalmente arrivare al traguardo. Ossia l’intervento di chirurgia bariatrica. Come stanno oggi Benji e David di Vite al Limite?

La storia di Benji e David

I fratelli Bolton sono protagonisti di una puntata di Vite al Limite in cui si racconta prima la loro storia familiare, i motivi che li hanno portati a diventare obesi e poi tutto il percorso per dimagrire e sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica. Benji e David sono originari del Texas che sono finiti nelle grinfie della dipendenza da cibi spazzatura e dai fast food. La loro età era compresa tra i 32 e i 35 anni quando hanno preso parte al programma e pesavano 264 e 339 kg. Nel loro percorso i due fratelli hanno raccontato alle telecamere la loro sofferenza e tutto ciò che li ha portati a tuffarsi nel cibo per trovare in quei sapori così calorici che li allontanassero dai loro mali.



Come sono diventati oggi?

Come sono oggi David e Benji dopo la cura e il percorso dal Dottor Nowzaradan? Se lo sono chiesti tutti e nel loro percorso hanno perso molti chili, quasi 100 a testa. Il tutto prima di sottoporsi all’operazione chirurgica di bypass gastrico. Dopo l’intervento la situazione è migliorata ancora, ma stanno continuando a combattere con la loro voglia smodata di cibi spazzatura e quella è sicuramente una mani difficile da combattere e da togliere.