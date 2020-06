Come sono diventati oggi i fratelli Carlton e Shantel Oglesby. In due pesavano circa 600 chili, ecco come sono diventati.

Questa sera va in onda una nuova puntata di Vite al Limite. La serie tiene incollati allo schermo moltissimi telespettatori che, puntata dopo puntata, cercano di scoprire se i protagonisti, affetti da forte obesità, sono riusciti a perdere peso e sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica del Dottor Nowzaradan. L’appuntamento di questa sera è con Carlton e Shantel Oglesby due fratelli di 24 e 31 anni in seria difficoltà a livello di peso. I due erano fortemente obesi e avevano bisogno di un intervento importante e una dieta drastica per prendere nuovamente possesso della loro vita.

La storia di Carlton e Shantel Oglesby

Carlton e Shantel anche se abitavano nello stesso palazzo, ma in due appartamenti diversi, non si vedevano mai. Il loro peso era talmente elevato che non gli permetteva di riuscire a muoversi e quindi erano letteralmente bloccati in casa. Questo è stato solo uno dei motivi che ha spinto i due fratelli a decidere di sottoporsi al percorso di perdita del peso del Dottor Nowzaradan. Gli Oglesby non ce la facevano più. La situazione era ormai insostenibile ed era necessario intervenire. Così i due decidono di rivolgersi alla clinica del Dottor Now a Houston in Texas.

Il dimagrimento grazie al Dottor Nowzaradan

La puntata intera sul dimagrimento di Carlton e Shantel a Vite al limite

Quando è iniziato il loro percorso i fratelli Carlton e Shantel Oglesby pesavano oltre 600 chili in due quindi più o meno trecento chili per uno. La buona volontà e l’impegno però li hanno premiati e oggi i due fratelli sono arrivati a perdere moltissimi chili, oltre 100 a testa in soli 6 mesi. Un grandissimo successo che ha convinto senza dubbio il dottor Now di Vite al Limite a inserirli nel programma e nella lista di attesa per l’intervento di bypass gastrico.

Oggi, sebbene non sia stata registrata una puntata ad hoc sulla loro vita dopo l’intervento, pare che i due stiano continuando a mangiare sano e a seguire la dieta. Hanno recuperato la loro vita, ma anche il loro rapporto di fratelli, cosa veramente molto importante al giorno d’oggi.