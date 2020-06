La mamma di Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto su instagram di quando era una 19enne: le somiglianze con l’influencer.

Non ha fatto bisogno di presentazioni, Marina Di Guardo. Parliamo della mamma di Chiara Ferragni. Che, così come le sue tre figlie, decanta di un seguito Instagram davvero spettacolare. Spesso in compagnia delle sorelle Ferragni, ma anche in numerosi scatti da sola o in compagnia della sua famiglia, la donna è sempre solita condividere delle fotografie più che spettacolari. L’ultima, pensate, risale a qualche ora fa. Quando, sul suo canale social ufficiale, la bella Marina ha scelto di pubblicare uno scatto di quando era soltanto una 19enne. Con un’incantevole foto in costume e con un fisico davvero da urlo, la donna ha mostrato uno scatto più che inedito di sé. Siete curiosi di vederlo anche voi? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Chiara Ferragni, la mamma mostra uno scatto da 19enne: quanta bellezza!

Abbiamo potuto già ampiamente dimostrare e raccontare la bellezza di Marina Di Guardo. Così come le sue tre figlie, la mamma di Chiara Ferragni decanta di un fascino davvero irresistibile. Che, come dicevamo precedentemente, viene ampiamente documentato sul suo canale social ufficiale. Così come le tre sorelle Ferragni, anche la bellissima Marina è molto attiva sul suo Instagram personale. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti davvero fantastici. Non ci riferiamo, badate bene, a semplici scatti in compagnia delle sue figlie, di suo nipote Leone o di tante molte altre, ma anche di incantevole fotografie del passato. Il suo profilo, infatti, è ricco di scatti da giovane oppure di quando le sue figlie erano soltanto delle bambine. L’ultima, come dicevamo, è stata pubblicata anche qualche ora fa. Quando, completamente da sola, la Di Guardo ha condiviso un’immagine di sé quando era soltanto una 19enne. È in riva al mare, lo si vede chiaramente. Eppure, ciò che non passa assolutamente inosservata è la sua smisurata bellezza dell’epoca. Tratto che, a quanto pare, si è conservato perfettamente nel corso degli anni. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Insomma, uno scatto davvero mozzafiato, bisogna ammetterlo. Anche perché, parliamoci chiaro, in questo scatto da 19enne, la mamma di Chiara Ferragni è davvero fantastica. Ma, soprattutto, sempre più somigliante alla nota ed amatissima influencer. Questo è proprio il caso di dirlo: tale madre, tale figlia.

Avete mai visto il padre della Ferragni?

Appurato che anche la madre di Chiara Ferragni sia una vera e propria star di Instagram, avete mai visto il padre? Qualche ora fa, la bellissima moglie di Fedez ha pubblicato uno scatto in sua compagnia. E, vi assicuriamo, anche in questo caso, sarebbe davvero difficile non dire che il signor Marco e Chiara sono due gocce d’acqua.

