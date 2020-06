Eclissi, finalmente nei cieli Italiani sarà visibile la Luna Fragola: scopriamo insieme quando e in che modo sarà possibile vederla

Quante volte ci è capitato di alzare il naso verso il cielo per perderci nella luna e nelle stella che la circondano. Da sempre il cielo è motivo di studio e di fascino da parte degli studiosi e di tutti i romantici che vedono nel cielo un motivo di ispirazione. Ogni anno sono decine i fenomeni che avvengono nei cieli notturni e che spesso non sono visibili in tutti i luoghi del globo o se lo sono, non vengono visti allo stesso modo. Attualmente ci stiamo preparando ad un nuovo ed imperdibile evento nei cieli. Stavolta pare proprio che dall’Italia il fenomeno in questione sarà ben visibile. Anzi, vogliamo fornirvi alcune informazioni utili per poter godere al meglio non solo dell’evento, ma anche di tutto ciò che vi ruota attorno.

Eclissi, finalmente visibile la Luna Fragola: quando e come vederla

Partiamo col dirvi che questa Eclissi sarà la seconda visibile nel nostro pianeta da inizio anno. La prima eclissi lunare è stata infatti visibile il 10 di gennaio ed ha avuto come protagonista una spettacolare ‘Luna del Lupo’. La sera di venerdì 5 giugno con un pizzico di fortuna e di occhio, potremo ammirare nel cielo una spettacolare eclissi lunare di penombra, con il satellite della Terra che risulterà leggermente offuscato dal cono di penombra proiettato dal nostro pianeta. Mentre l’eclissi di gennaio era stata soprannominata ‘Luna Del Lupo’, nel caso dell’eclissi di domani sera 5 giugno, a omaggiarci sarà invece la ‘Luna Fragola’. La luna è stata chiamata così a causa dei suoi nativi americani Algonchini, poiché nel mese di giugno si raccolgono questi saporiti frutti. C’è da dire che purtroppo no in tutta Italia sarò possibile vedere il fenomeno, a causa del maltempo. Pare infatti che molte regioni Italiane, domai sera ci saranno problemi a causa del maltempo che potrebbe offuscare la visiale dell’evento.

Inoltre, vi ricordiamo che le eclissi di Luna si verificano sempre in coincidenza con la fase di plenilunio, e l’intensità del fenomeno, che può essere parziale, totale e di penombra, dipende da quanto sono effettivamente allineati gli oggetti celesti coinvolti. Tutte le eclissi lunari si verificano quando il nostro pianeta si trova tra Sole e satellite, e il cono d’ombra/penombra proiettato dalla Terra colpisce il disco lunare, determinando il caratteristico offuscamento.