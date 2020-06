Elisabetta Canalis, costume leopardato e fisico da urlo: Instagram impazzisce per lo scatto dell’ex velina mora.

Tra le ex veline di Striscia la Notizia, lei è una delle più amate di sempre. Parliamo di Elisabetta Canalis, la bellissima sarda che, sul bancone del tg satirico più famoso della tv, era in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia. Era il 1999 quando la Canalis fu scelta come velina bruna per Striscia, dove è rimasta fino all’8 giugno 2002. A distanza di quasi 20 anni da quell’esperienza, tante cose sono cambiate. Elisabetta oggi è una splendida mamma: dalla storia d’amore col Brian Perri è nata la piccola Skyler Eva, nel 2015, a Los Angeles, dove la famiglia vive da anni. Ma se c’è una cosa che non è cambiata di una virgola, è la straordinaria bellezza della Canalis. Una bellezza che è possibile ammirare sul profilo Instagram dell’ex velina. Un profilo super seguito, da ben 2,6 milioni di followers! Ed è proprio lì che Elisabetta, qualche ora fa, ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Uno scatto in cui la showgirl sarda si mostra in costume, sfoggiando un fisico da urlo. Boom di likes e commenti per lei, diamo un’occhiata!

Elisabetta Canalis, costume leopardato e fisico da urlo: boom di likes per l’ex velina di Striscia la Notizia

Basta poco ad Elisabetta Canalis per fare impazzire i suoi followers. La’ex velina di Striscia la Notizia è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio lì che la bellissima sarda condivide con i fan foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana. E non mancano scatti che alzano la temperatura su Instagram. Come quello pubblicato qualche ora fa, direttamente dalla Hermosa Beach, in California. Una foto in cui Elisabetta si mostra in costume: un due pezzi dalla fantasia animalier, che non passa di certo inosservato! Il bikini mette in mostra il fisico scultoreo dell’ex velina: boom di likes per lei. Date un’occhiata!

Eh si, ve lo avevamo detto, Elisabetta è davvero irresistibile nel suo costume leopardato. Una pioggia di complimenti ha invaso il post della Canalis, che si conferma una delle donne più amata del nostro mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della bellissima Eli? Non ve ne pentirete! Il suo nickname su Instagram è ‘littlecrumb’!