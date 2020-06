Elite, in arrivo lo spin-off su Lu e Nadia? Gli autori tolgono ogni dubbio

Elite, in arrivo lo spin-off sulle due protagoniste Lu e Nadia? Gli autori della serie tv spagnola tolgono ogni dubbio.

È una delle serie tv più amate del momento. Parliamo di Elite, il teen drama spagnolo che appassiona i fan da ormai tre stagioni. E lo farà ancora. La quarta stagione della serie è stata confermata, anche da molti attori dello show, che hanno ricevuto i loro copioni. Pare però che nella quarta stagione dello show non rivedremo proprio tutti i protagonisti della serie. Ed è stato proprio questo il motivo che ha spinto molti fan a fantasticare su quale potrebbe essere il destino di alcuni protagonisti…ipotizzando possibili spin-off a loro dedicati. In particolare, è lo spin-off dedicato a Lucrecia (Danna Paola) e Nadia (Mina El Hamman) ad essere particolarmente gettonato. La terza stagione della serie, infatti, è terminata proprio con la partenze della due per New York, dove frequenteranno l’Università insieme. Un’amicizia inaspettata, quella tra Lu e Nadia, così opposte, ma alla fine complici. Ci sarà uno spin off a loro dedicato? A rispondere sono stati proprio gli autori della serie. E la loro risposta, probabilmente, non vi piacerà.

Elite, in arrivo lo spin-off su Lu e Nadia? Gli autori smentiscono

Un’evoluzione super inaspettata, ma assolutamente gradita dai fan, quella del rapporto tra Lu e Nadia in Elite. Le due studentesse, inizialmente rivali in amore, si sono avvicinate tantissimo, nel corso dell’ultima stagione della serie. Fino a diventare amiche e complici. Nonostante le diversità, le due protagoniste hanno imparato a conoscersi, finendo per aiutarsi a vicenda. Un rapporto speciale, che ha tenuto incollati i fan della serie, che non vedrebbero l’ora di seguire uno spin-off dedicato proprio alle due amiche. La terza stagione di Elite, infatti, si è conclusa con l’uscita di scena di Lu e Nadia, partite per New York. Gli spunti per creare una serie sulle due ragazze ci sarebbero tutti, ma a spegnere l’entusiasmo dei fan ci hanno pensato gli autori. Come riporta TvSerial, gli autori hanno smentito le voci del presunto spin-off: “Ci piacerebbe ma in questo momento non è possibile. Riflettendoci, è qualcosa che avremmo fatto bene.” Insomma, al momento niente spin-off in corso, ma come si dice: mai dire mai! Lu e Nadia formano davvero una coppia speciale…e qualcosa ci dice che sentiremo ancora parlare di loro!

Ma i fan di Elite possono gioire. Le misteriose vicende e intrighi della serie tv torneranno, con una quarta stagione ricca di colpi di scena. Sulla trama dei nuovi episodi non si sa ancora molto, ma rivedremo per certo Guzman, Rebeca, Ander, Samuel, Omar e Cayetana.