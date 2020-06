Fernanda Lessa si dà al burlesque e pubblica un balletto mozzafiato sul suo account Instagram: ecco il video dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Fernanda Lessa è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La modella di origini brasiliane è stata eliminata nel corso della diciottesima puntata, perdendo il televoto contro Antonella Elia e Licia Nunez. La Lessa è stata una delle protagoniste del reality show. Nella casa più spiata d’Italia ha avuto molti confronti, alcuni anche molto accesi. Con Antonella Elia ha alternato momenti di amicizia con momenti di grande rivalità. La Lessa nella casa è riuscita anche a raccontare il suo passato segnato dalla dipendenza dall’alcool. Il reality show condotto da Signorini ha sicuramente dato lustro ad una modella che negli ultimi anni era apparsa poco in televisione.

Fernanda Lessa, balletto mozzafiato su Instagram: il video

La tossicodipendenza e l’alcolismo hanno allontanato la Lessa per molti anni dalla televisione italiana. L’esperienza al Grande Fratello Vip, però, ha offerto una nuova immagine della Lessa, che è riuscita a riscattare anni e anni di buio e silenzio. La modella brasiliana ha ripreso in mano la sua vita, aiutata anche dal marito Luca Zocchi. Dopo la reclusione nella casa più spiata d’Italia, la Lessa ha voglia di rinascita. La modella, che nel corso della sua carriera ha calcato passerelle molto famose, ha deciso di imparare burlesque. La Lessa questa mattina ha pubblicato tre video in cui mostra la sua prima lezione di burleque, aiutata da un’insegnante bravissima e da un’amica che definisce pazza come me. Il balletto è mozzafiato, sia per la sensualità espressa dalla Lessa, sia ovviamente per le sue curve sempre molto pronunciate.

Nella descrizione del video pubblicato sul popolare social network, la modella e disc jockey ha scritto: “Un’ora di squat con i tacchi è micidiale. Sembra facile. Ma mi sono divertita da morire“.