Vite al Limite oggi, la storia di Julius J.T. Clark: come è diventato?

Come sta oggi Julius J.T. Clark uno giovane protagonista del programma del Dottor Nowzaradn che pesava oltre 400 chili.

Il programma del Dottor Nowzaradan, Vite al Limite, è un docu-reality che affascina moltissimi telespettatori. Ogni puntata racconta la storia di un uomo o una donna affetti da forte obesità che cercando di essere inseriti nel programma di dimagrimento della clinica di Houston. A gestirla il famigerato Dottor Now che, chiaramente, prima sottopone i pazienti ad una dieta ferrea e poi, se le cose vanno per il verso giusto scatta la lista d’attesa per l’intervento di chirurgia bariatrica. La puntata di questa sera ci racconta la storia Julius J.T. Clark. Come è diventato oggi uno dei protagonisti più amati della serie?

La storia di J.T.

La storia di J.T. come viene chiamato semplicemente durante il programma Vite al Limite, è molto appassionante. Anche nel suo caso, l’obesità, arriva sicuramente da una voglia di mangiare, ma anche dal fatto che la sua storia personale è stata molto difficile e ricca di momenti di grave dolore. Il cibo così, per Julius J.T. Clark come per tanti altri pazienti del Dottor Nowzaradan, è diventato l’unico rifugio sicuro in cui nascondersi. JT così si è presentato a Vite al Limite quando aveva 32 anni e pesava 404 kg. Una situazione molto grave e disperata. Solo la forza di volontà di Julius è riuscita a salvarlo. E infatti una volta entrato nel programma il 32enne ha capito di doversi applicare e in poco tempo ha ha perso quasi 200 chili. Ma solo alla fine del suo percorso si è potuto liberare del fastidioso linfedema alla gamba che pesava quasi 100 chili da solo.

Come è diventato oggi?

Com’è diventato oggi JT di Vite al Limite non lo sappiamo. Non sono arrivate notizie del programma Vite al Limite e Poi con protagonista proprio lui, ma vista la buona volontà applicata durante il programma è facile pensare che le cose siano continuate così. Julius J.T. Clark molto probabilmente è una di quelle belle storie di successo. Sappiamo da alcuni tabloid americani che è rimasto in contatto con il Dottor Nowzaradan e che si sentono regolarmente. Pare che Clark sia rimasto a vivere a Houston per essere più vicino alla clinica e per poter continuare a sottoporsi alle visite mediche. Un buon esempio di volontà e di necessità di cambiare il suo.

La storia di JT e l’incredibile linfedema sulla gamba

La storia di Julius J.T. Clark diventa così un esempio positivo. La puntata di Vite al Limite che racconta la sua storia è chiaramente sofferente e sofferta, ma l’happy ending diciamo che dà un po’ di soddisfazione in più.