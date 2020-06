Morgan in lacrime: “Ho bisogno di una cura disintossicante”

Morgan, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, si è lasciato andare ad un pianto liberatorio ed ha confessato: “Ho bisogno di una cura”

Morgan è sempre stato un’artista che nel corso della sua carriera ha generato parecchie polemiche. La dipendenza, la vita sentimentale, le collaborazioni artistiche: tutto è finito nel ciclone delle polemiche. Una delle sue ultime ‘uscite’ è avvenuta nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, quando si è reso protagonista di un diverbio sul palco con il partner Bugo. Anche la sua vita sentimentale è stata abbastanza tribolata: dal 2000 al 2007 ha avuto una relazione con Asia Argento, dalla quale ha avuto la prima figlia, Anna Lou; poi è stato fidanzato con la cantante Jessica Mazzoli, dalla quale ha avuto una seconda figlia, Lara; infine lo scorso 17 marzo è nata la sua terza figlia, Maria Eco, dalla relazione con Alessandra Cataldo. Di recente era fidanzato con Angelica, ma a quanto pare anche con lei è finita e al settimanale Oggi confessa: “Mi ha lasciato come un cane e io sono ricaduto. Questa è la verità”. L’artista pare faccia riferimento alla dipendenza.

Morgan in lacrime: “Ho bisogno di una cura”

Morgan ha rilasciato una lunga intervista al settimanale in Oggi, nella quale in lacrime ha dichiarato: “Ho bisogno di una cura disintossicante“. L’artista ha ammesso di aver trascorso un periodo buio durante la quarantena in seguito alla decisione della sua ex fidanzata Angelica di lasciarlo. Marco Castoldi chiede una cura e soprattutto l’intervento delle telecamere: “Accendiamo le telecamere. Ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico. Vorrei documentare passo per passo che sto uscendo dalla dipendenza, già da adesso. Ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca”.

Il cantautore nel frattempo sta per pubblicare un libro, “Essere Morgan. La casa gialla”, edito da La Nave di Teseo.