New Amsterdam, riassunto seconda stagione: dove eravamo rimasti

Questa sera torna in onda New Amsterdam, ma dove eravamo rimasti? Ecco il riassunto della prima parte della seconda stagione

New Amsterdam è una serie televisiva statunitense ideata da David Schulner e basata sul libro “Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital” di Eric Manheimer. In Italia inizialmente era prevista su Fox Life, ma poi è andata in onda su Canale 5. La prima e la seconda stagioni sono state divise in due parti: la prima è andata in onda dal 2 al 23 dicembre 2019 e dal 5 maggio al 2 giugno 2019; la seconda stagione, invece, è andata in onda dal 14 gennaio al 28 gennaio 2020 e la seconda parte, composta dai rimanenti 9 episodi, andrà in onda da stasera su Canale 5. La serie televisiva statunitense potremmo dire che è una delle più apprezzate della rete del Biscione, anzi potremmo addirittura aggiungere che tra i nuovi progetti è sicuramente quella maggiormente riuscita. La trama è incentrata sul protagonista, il dottor Max Goodwin, che diventa direttore medico di uno degli ospedali pubblici più vecchi degli Stati Uniti con l’obiettivo di riformare la struttura, stravolgendo addirittura la sua burocrazia, per fornire un’assistenza impeccabile ai pazienti. Il cast è formato da: Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine e Anupam Khe.

C’è grande attesa per l’inizio della seconda parte della seconda stagione, ma dove eravamo rimasti? Di seguito cercheremo di fare un breve riassunto delle puntate precedenti.

New Amsterdam, riassunto seconda stagione

La prima parte della stagione, composta da 9 episodi, è stata trasmessa dal 14 gennaio al 28 gennaio 2020 con un totale di 3 prime serate su Canale 5. Questa sera andrà in onda la prima puntata della seconda parte e c’è grande attesa per conoscere la sorte dei protagonisti della serie televisiva statunitense. Molti, però, non ricorderanno cos’è successo nella prima parte e allora abbiamo deciso di farvi un piccolo resoconto.

Nella prima metà della seconda stagione di New Amsterdam, il dottor Max Goodwin ha perso la moglie Goergia, mentre Helen Sharpe e Lauren Bloom sono sopravvissute all’incidente. Max, dunque, è costretto a crescere da solo la figlia Luna. Il dottore, con grande fatica, cerca di lasciare andare le allucinazioni della moglie che lo hanno accompagnato per diversi mesi. La dottoressa Valentina Castro, oncologa di Max, viene assunta nuovamente da Helen Sharpe e lavora al suo fianco per identificare i pazienti idonei al trial clinico. La dottoressa Bloom si innamora del suo fisioterapista, il dottor Zach Ligon. La donna, però, si trova a dubitare di sé stessa quando i suoi farmaci antidolorifici per la gamba scompaiono. Il dottor Iggy Frome, infine, vuole adottare un altro figlio e questo è motivo di discordia tra lui e il marito Martin.

Anticipazioni nuove puntate

Adesso, invece, andiamo a vedere cosa succederà nelle nuove puntate, in onda da stasera su Canale 5. Al New Amsterdam ci sarà un tentato omicidio: le detenute di Rikers, infatti, riescono ad eludere la sorveglianza e una di loro si introduce nella sala operatoria per uccidere una compagna di carcere divenuta collaboratrice di giustizia. La donna, però, non riesce nel suo intento, ma ferisce Reynolds. Nel frattempo scatta il codice Silver, che impone a tutti quelli che si trovano nell’edificio di entrare nella prima stanza disponibile e rimanervi barricato. Gli unici a circolare liberi sono Max e Sharpe, che diventeranno ostaggio di Jackie.