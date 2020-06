Subito dopo la messa in onda della puntata odierna di Uomini e Donne, Pago ha rotto il silenzio su Instagram: ecco le sue parole.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di loro: Serena Enardu e Pago. Dopo la definitiva chiusura della sua storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne, il cantautore ha finalmente svelato i motivi reali. Se fino a questo momento, infatti, nessuno dei due diretti interessati aveva ampiamente spiegato i dettagli, in una lettera pubblicata sul suo libro, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato come sono andate realmente le cose tra di loro. Da quanto scritto da Pacifico, sembrerebbe che, durante la quarantena, il sardo abbia scoperto qualche cosa in più sul rapporto della sua ex compagna con Alessandro Graziani, il suo tentatore ai tempi di Temptation Island Vip. È proprio per questo motivo che, nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, il pallavolista è stato ‘interrogato’ da Gabriele Parpiglia circa la verità su questa vicenda. Ecco. È a poche ora dalla messa in onda della puntata del dating show e, soprattutto, dopo la reazione di Serena, che anche Pago ha voluto dire la sua. Ecco il suo sfogo su Instagram.

Pago dopo la puntata di Uomini e Donne: la reazione su Instagram

Nel corso della puntata odierna di uomini e Donne, Alessandro Graziani è ritornato a fare chiarezza su Pago e Serena. Seppure abbia ammesso di aver incontrato l’ex tronista ben due volte, ha anche raccontato di essere stato vicino alla sarda in un momento molto complicato per la sua vita. Ma, cosa più importante, ha anche ammesso di non sentire più la Enardu da Gennaio. Quando, dopo aver tentato di entrare nella casa del Grande Fratello Vip per riappacificarsi con Pago, l’ex corteggiatore di Giovanna Abate le ha mandato un messaggio. Da quel momento, però, nulla più. Insomma, niente di nuovo, bisogna ammetterlo. Tuttavia, a poche ore dalla messa in onda della puntata odierna, non soltanto è intervenuta Serena, che tramite una serie di Instagram Stories si è mostrata davvero furiosa ai suoi followers, ma anche Pago ha voluto chiaramente esprimere le sue parole. Ecco di che cosa parliamo.

‘Presto parlerò io’, queste le parole che Pago ha voluto scrivere sul suo canale social ufficiale a poche ore dalla messa in onda della puntata di Uomini e Donne. Non sappiamo a cosa si riferisca esattamente. Non sappiamo se, magari, abbia a che fare con Serena o con le dichiarazioni di Alessandro fatte a Gabriele Parpiglia a Uomini e Donne. Fatto sta che, a quanto pare, questa storia sembra non sia finita affatto. Voi cosa ne pensate?

Per ulteriori news su Pago –> clicca qui