Paola Di Benedetto e Fede: “Andate a vedere cosa abbiamo combinato”, il video imperdibile ha fatto il giro dei social.

È una delle coppie più amate del momento. Del loro meraviglioso amore abbiamo sentito parlare molto nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Paola Di Benedetto e Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede. La vincitrice del GF Vip 4 e il suo fidanzato si sono ricongiunti proprio ieri, dopo mesi e mesi di separazione. Prima la partecipazione di Paola al reality di Canale 5, poi il lockdown a causa del Coronavirus: la coppia era separata da gennaio. Ma qualche ora fa, finalmente, il grande incontro. I due si sono mostrati sui social più uniti e complici che mai… e non sono mancati momenti esilaranti. Poco fa, attraverso le sue Instagram stories, la bellissima Paola ha condiviso un video che non poteva passare inosservato. Un video che la coppia ha girato su Tik Tok: “Andate a vedere cosa abbiamo combinato io e Fede”, scrive l’ex madre Natura di Ciao Darwin. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo mostriamo subito!

Paola Di Benedetto e Fede: “Andate a vedere cosa abbiamo combinato”, il primo video Tik Tok della coppia

Paola Di Benedetto e Federico Rossi formano una coppia meravigliosa. Dopo la dura separazione a causa del GF Vip e della quarantena per via del Coronavirus, i due si sono finalmente ritrovati. E sono più uniti che mai. Anche sui social, dove hanno pubblicato un post dolcissimo, per mostrare ai fan la loro ‘reunion’. Date un’occhiata:

Uno scatto dolcissimo, quello pubblicato dalla vincitrice del Grande Fratello Vip. Che, poco fa, ha condiviso ai fan anche il primo Tik Tok di coppia! Proprio così, Paola e Fede hanno girato il loro primo video sul famoso social network. Un video che non è passato inosservato! La bellissima ex Madre Natura l’ha condiviso anche sul suo Instagram, aggiungendo tante e tante risate come didascalia. Il motivo? Guardatelo con i vostri occhi. Questo è il prima:

E questo invece è il dopo:

Eh si, il risultato è davvero incredibile! Uno switch super esilarante, quello mostrato da Paola e Fede, che hanno divertito tantissimo i loro numerosi fan scambiando i loro ‘look’! Che dire, bellissimi anche così! E voi, cosa aspettate a seguire le loro ‘avventure’ sui social? Non ve ne pentirete!