Paola Perego parla degli attacchi di panico: ‘In tv ero sempre sotto farmaci’

In una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, Paola Perego ha parlato nuovamente dei suoi attacchi di panico: ecco le sue parole.

A distanza di diverse settimane dall’uscita del suo libro ‘Dietro le quinte delle mie paure’, Paola Perego è ritornata a parlare dell’incubo che, per diversi anni, l’ha attanagliata: gli attacchi di panico. La sua battaglia, come raccontato anche in diversi nostri articoli, è iniziata davvero da giovanissima. E, anche se è riuscita a superare questo brutto momento, la moglie di Lucio Presta ha voluto descrivere dettagliatamente la sua esperienza ed, ovviamente, lanciare un chiaro messaggio a tutti coloro che ne soffrono. Tuttavia, in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha nuovamente parlato di questo. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad una clamorosa confessione. Ecco di che cosa parliamo.

Paola Perego parla dei suoi attacchi di panico: cosa ha confessato

In una sua recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, come dicevamo precedentemente, Paola Perego è ritornata a parlare dei suoi attacchi di panico. Ne ha sofferto, come sappiamo, per più di venticinque anni. E, nonostante adesso sia definitivamente guarita, la conduttrice televisiva ha voluto scriverci un libro, per raccontare non soltanto il suo iter per sconfiggere questo mostro, ma anche per lanciare un chiaro messaggio a tutti coloro che, purtroppo, ne soffrono. Ma non è affatto finita qui. Perché, in questa intervista al noto settimanale, la moglie di Lucio Presta ha anche specificato i problemi che questa malattia ha provocato sul suo lavoro. Sappiamo che, in tutti i programmi televisivi, la Perego è sempre sembrata professionale. È proprio per questo motivo che la famosissima Paola ha voluto raccontare un inedito retroscena.

‘In tv sembravo serena, ma in realtà fingevo. Ero sempre sotto farmaci e controllo medico, altrimenti non ce l’avrei fatta’, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, Paola Perego.

Qual è stato il momento in cui ha pensato di aver toccato il fondo

Tra le pagine del suo libro, Paola Perego ha anche raccontato di quando è stato il momento in cui si è resa conto di aver toccato il fondo. ‘Provai in tutti i modi a rompermi il braccio sbattendolo contro il muro’, ha raccontato.