Sammy è la scelta di Giovana Abate a Uomini e Donne: il corteggiatore è stato sposato. Si chiama Elena: ecco le foto dell’ex moglie Sammy

Sammy Hassan, secondo quanto rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne, è la scelta di Giovanna Abate. La tronista ha deciso di uscire dal programma insieme al romano con cui ha condiviso un lungo percorso televisivo: lui ha risposto ‘Si proviamo’. Sammy, prima di entrare nello studio di Maria de Filippi, è stato anche un tentatore di Temptation Island. E’ un vocalist ed ha fatto anche il modello: ma sapete che ha un ex moglie? Lei si chiama Elena e pochi giorni fa ha anche commentato, durante un’intervista, il percorso di Sammy nel dating show di Canale 5 rivelando anche dettagli sul loro rapporto. Elena è una bellissima donna: ecco alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Sammy Hassan, sapete chi è l’ex moglie? La foto di Elena Cat

Elena è il nome dell’ex moglie di Sammy Hassan: è finita al centro del gossip per la partecipazione del suo ex marito a Uomini e Donne. Le nozze tra i due sono durate circa 4 anni: ad unirli ancora però è loro figlio, Christian. A far finire la storia sarebbe stata lei ma non per un tradimento: “Per Sammy il fatto che ci fossimo lasciati è stato un colpo, non lo voleva. Anche a me è dispiaciuto perché è stato il partner esemplare” sono le sue parole a Fanpage.

Su di lei si hanno pochissime informazioni: dal suo profilo Instagram si legge che è una ballerina. “Advisor of Plastic Surgery, Dancer” è la descrizione che si legge sul suo account social. E’ una bellissima donna: corpo statuario ed un sorriso davvero incredibile. Questi i selfie che ha pubblicato stesso lei: