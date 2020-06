Tamy Vite al Limite oggi: la sua tragica storia e come è diventata ora

Come è oggi Tamy di Vite al Limite: come sta la protagonista degli episodi del programma del Dottor Nowzaradan.

Le puntate di Vite al Limite, il programma con protagonista il Dottor Nowzaradan, raccontano ogni volta i diversi successi o insuccessi di persone fortemente obese. Chi decide di andare a Houston nella clinica di Vite al Limite, accetta di raccontare il suo percorso di dimagrimento davanti alle telecamere. E così noi a casa ci godiamo lo show, tifando per ognuno di loro, nella speranza che riescano a dimagrire. Un po’ come è successo a Tamy di Vite al Limite, è stata una delle protagoniste della sesta stagione del programma e la sua storia ha appassionato il pubblico a casa. Ma come è diventata oggi?

La storia di Tamy Lyn di Vite al Limite

Come è oggi Tamy Lyn Murrel di Vite al Limite? È una domanda che ci facciamo tutti e che, dopo aver seguito il suo percorso dal Dottor Now, è più che lecita. La sua storia è tragica: il padre muore quando ha solo otto anni e la madre, dopo il grave lutto non è mai più stata la stessa, perdendo anche completamente il senno. Un’infanzia complicata che ha portato la donna a rifugiarsi nel cibo. Così a 45 anni pesa quasi 300 kg e decide di chiedere aiuto al Dottor Nowzaradan prima che sia troppo tardi.

Quanti chili ha perso con il Dottor Nowzaradan?

Una volta entrata nel programma di Vite al Limite, Tamy è dimagrita e si è impegnata molto. Ha perso peso grazie alla dieta assegnata dal Dottor Nowzaradan e così si è potuta sottoporre all’intervento di bypass gastrico. Una operazione complicata, ma che aiuta a perdere peso dando un senso di sazietà precoce. Tamy ha perso così oltre 100 chili e dopo l’intervento il suo stile di vita è cambiato. Oggi la paziente di Vite Al Limite continua a tenere uno stile di vita sano. Sul web però non ci sono molte sue foto e anzi, i suoi profili social sono praticamente inesistenti.

La puntata di Vite Al Limite con la storia di Tamy

È difficile quindi capire e sapere se la donna ha ripreso peso oppure no. Molto probabilmente per levarci ogni dubbio dovremo aspettare la messa in onda di Vite al Limite e Poi, lo spin off del programma che ci racconta come sono diventati i protagonisti del reality una volta usciti dalla trasmissione e tornati a casa alle loro vite di tutti i giorni.