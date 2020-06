Temptation Island, un’amatissima ex protagonista rivela: “Abbiamo in progetto di sposarci”, le parole su Instagram.

Sono in molti, su Instagram, ad utilizzare la funzione delle ‘domande in direct’ per soddisfare le curiosità dei fan. Qualche ora fa lo ha fatto anche Nunzia Sansone, ex protagonista di Temptation Island. Nel reality dei sentimenti, la napoletana aveva partecipato col suo fidanzato storico Arcangelo Bianco, con cui però è finita proprio al termine della trasmissione. Una trasmissione che, però, si è rivelata speciale per Nunzia. Sì, perché oggi la bellissima ex concorrente ha ritrovato il sorriso proprio con un altro ex concorrente di Temptation Island. E anche lui aveva partecipato alla trasmissione con la sua fidanzata dell’epoca. Parliamo di Flavio Zerrella, ex fidanzato di Roberta Mercurio. Ebbene, Nunzia e Flavio hanno partecipato a due edizioni differenti del reality, per cui il loro incontro è stato del tutto casuale. Ma magico! Tra i due è nato un amore vero, a tal punto che, chiacchierando con i fan, Nunzia ha parlato già di matrimonio! Date un’occhiata!

Temptation Island, un’amatissima ex protagonista rivela: “Abbiamo in progetto di sposarci”, le parole di Nunzia Sansone

Una storia inaspettata, quella nata tra Nunzia Sansone e Flavio Zerrella. I due, infatti, hanno partecipato a Temptation Island, ma con i rispettivi fidanzati e in due edizioni differenti del reality. Ma qualche mese fa, un incontro casuale li ha fatti conoscere. Per non farli lasciare più! Tra Nunzia e Flavio infatti è nata una bellissima storia d’amore. La napoletana sembra davvero al settimo cielo e, rispondendo alle domande dei fan, spiega come i due abbiano già conosciuto le rispettive famiglie e come tutto proceda per il meglio. Inoltre, abitando abbastanza lontani, lui si ferma spesso da lei, o viceversa, e si può dire quindi che la coppia stia già sperimentando la convivenza. Ma non è tutto! Sebbene si conoscano da poco tempo, Nunzia non sembra avere dubbi sul fatto che Flavio sia davvero l’uomo della sua vita. E, rispondendo a una domanda di un utente, non nasconde che, tra i loro progetti, c’è anche quello di convolare a nozze. Guardate un po’:

Ebbene si! Pare proprio che Nunzia e Flavio facciano sul serio! La bellissima napoletana non ha timore di rivelare che il matrimonio è un progetto reale a cui la coppia sta già pensando. Una gioia per i fan della Sansone, che hanno imparato ad apprezzarla durante il percorso a Temptation Island. Non possiamo che essere felice per la ritrovata serenità di Nunzia e mandare un grosso in bocca al lupo alla coppia per i loro progetti futuri! E a voi piacciono insieme?