Temptation Island, un’ex tentatrice è incinta del suo primo figlio: l’annuncio

Temptation Island, una tanto famosa ed apprezzata ex tentatrice del programma ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio: di chi si tratta.

È uno dei programmi più amati e seguiti dell’estate, Temptation Island. ‘Sbarcato’ sul piccolo schermo diversi anni fa con il nome ‘Vero Amore’, dopo diverso tempo è stato riproposto nuovamente in prima serata su Canale 5. E, dobbiamo ammettere, sin dal primo momento, ha riscosso un successo davvero smisurato. Ogni anno, infatti, arrivano numerose richieste di partecipazione. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto a quelle coppie che decidono di mettere alla prova i loro sentimenti, ma anche ai single. Perché, in fondo, il gioco è proprio questo. Essere tentati da bellissime ragazze ed affascinanti ragazzi, ma comunque provare a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti della propria ragazza o proprio ragazzo. Ecco, ma a proposito di questo, sapete che, pochissime ore fa, un’ex tentatrice del programma ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Ebbene si. Un vero e proprio annuncio a sorpresa, c’è da ammetterlo. Ma sapete a chi ci riferiamo? Scopriamolo insieme.

Seppure sappiano poco e niente di questa nuova edizione di Temptation Island ed, addirittura, si vocifera che la versione ‘Vip’ possa precedere quella ‘Nip’, ci sono alcuni suoi ex protagonisti che, ancora adesso, fanno ancora tanto parlare di loro. Parliamo, per essere molto più precisi, di un’ex tentatrice che, pochissime ore fa, ha annunciato ai suoi followers di essere incinta del suo primo figlio. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Vi sveliamo qualche piccolo dettaglio. Nell’edizione a cui ha preso parte, vi erano come concorrenti Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. Ed, oltre al ruolo da tentatrice, la giovane ragazza è nota per aver partecipato anche a Uomini e Donne e a diversi programmi televisiva come ballerina. Avete indovinato? Tranquilli, vi diremo tutto!

Ebbene si. È proprio lei: Fabiola Cimminella. La bella napoletana, da come si può chiaramente vedere dal post riproposto in alto, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. In un’incantevole fotografia in compagnia del suo compagno, l’ex tentatrice di Temptation Island non ha potuto fare a meno di condividere questa splendida notizia con tutto il suo amato pubblico social. Che, com’è giusto che sia, non ha affatto perso occasione di poter dimostrarle ancora una volta il loro sostegno ed affetto. In un vero e proprio batter baleno, infatti, il post in questione è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi sostenitori. Che, appena appresa la lieta notizia, hanno voluto fare le loro congratulazioni.