Tommaso Paradiso si è raccontato a 360 gradi nel programma L’Intervista, condotto da Maurizio Costanzo. Ecco le sue parole.

Tommaso Paradiso è il cantautore, compositore e musicista, noto per esser stato frontman dei TheGiornalisti. Il romano, classe ’83, si è creato la sua notorietà con gli album Fuoricampo (2014) e Completamente Sold Out (2016) e con il singolo Riccione, esibendosi in tutta Italia con la sua band. Nel 2019 il gruppo si è sciolto e Tommaso ha intrapreso la carriera da solista, iniziata con ‘Non avere paura’. Il cantante è stato ospite della terza puntata de L’Intervista, in onda giovedì 4 giugno 2020 in seconda serata su Canale 5. A Maurizio Costanzo ha raccontato a 360 gradi la sua vita.

L’Intervista, Tommaso Paradiso: “Sono cresciuto senza un padre: si è fatto vivo con un commento su Instagram”

La sua è stata un’infanzia piuttosto tormentata: Tommaso Paradiso a L’Intervista, programma di Maurizio Costanzo, ha raccontato che il suo papà ha abbandonato la casa in cui viveva insieme a lui ed alla mamma. “Mia madre mi ha cresciuto da sola e diceva che soffrivo molto quando mio padre andava continuamente via di casa. Avevo pochissimi mesi… Mi mettevo davanti alla porta per non farlo andare via. Terribile. Poi mia madre gli ha detto: ‘Guarda che questo ragazzino non può continuare con questi sbalzi di umore, i pianti: o fai il padre o non fai il padre’. Lui non se l’è sentita e se ne è andato via” sono le parole del cantautore. Tommaso ha raccontato che di recente suo padre si è fatto vivo commentandogli un post su Instagram: “Avevo pubblicato una foto con Carlo Verdone e ho scritto: ‘Forse cerco solo un padre’ abbracciando Verdone che, per me, è come se fosse stato un padre. Vedo tra i commenti, questa persona che scrive: ‘Tu guarda che un padre ce l’hai sempre avuto’… E poi scopro che è lui…”.

Tommaso Paradiso ha parlato della rottura con i TheGiornalisti: la band ha avuto una notorietà incredibile ma qualcosa è andato storto ed il gruppo è stato costretto a sciogliersi. Il cantante non ha potuto fare a meno di parlare della sua amata Carolina Sansoni: è la sua fidanzata da circa 3 anni ed è innamoratissimo. A Maurizio Costanzo ha infatti confessato: “Vorrei 12 figli… Io vorrei fare tanto il padre… Non vedo l’ora che capiti…”.