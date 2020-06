Uomini e Donne, Alessandro Graziani rompe il silenzio sul suo canale social ufficiale: le sue parole a poche ore dalla puntata di oggi.

Oltre ad aver conquistato ampiamente l’attenzione di tutto il pubblico di Temptation Island, Alessandro Graziani si è facilmente fatto apprezzare anche nello studio di Uomini e Donne. Oltre che per il suo fascino davvero irresistibile, il pallavolista ha saputo conquistare l’interesse della tronista Giovanna Abate anche per i suoi modi di fare. Peccato, però, che tra di loro le cose non siano andate affatto bene. Nonostante un secondo tentativo da parte dell’ex corteggiatrice di Giulio Raselli di conoscerlo, la romana si è resa conto che i loro due caratteri non potevano andare affatto d’accordo. E così, a poche settimane dalla scelta, Giovanna ha deciso di accettare, per la seconda volta, la sua proposta di eliminazione. È proprio per questo motivo che, a poche ore dalla puntata odierna del programma, il bel Graziani ha voluto esprimere le sue prime parole.

Uomini e Donne, Alessandro Graziani rompe il silenzio a poche ore dalla puntata

A poche ore dalla messa in onda di questa nuova ed imperdibile puntata di Uomini e Donne, Alessandro Graziani ha rotto letteralmente il silenzio. Nella puntata scorsa del dating show, infatti, abbiamo visto come, seppure a malincuore, Giovanna Abate abbia accettato l’eliminazione del pallavolista. Il suo, parliamoci chiaro, è stato un percorso davvero fantastico. Nonostante interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus, l’ex tentatore di Temptation Island non ha mai nascosto di provare un forte interessa per la bellissima e giovanissima tronista del dating show. È proprio per questo motivo che, dopo essere stato ripreso dalla Abate, il bel Graziani ha deciso di riprovare a corteggiarla. Purtroppo, non è andata affatto a buon fine. Tuttavia, Alessandro ha voluto ringraziare tutte quelle persone che, in questi ultimi mesi, lo hanno supportato in questa splendida avventura televisiva.

E così, tramite una serie di Instagram Stories caricate sul suo profilo social ufficiale, Alessandro ha speso due parole per tutti i suoi sostenitori. ‘Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino e che mi hanno sostenuto durante il mio percorso’, ha iniziato il bel Graziani. Per poi concludere: ‘Non c’è bisogno di puntare il dito. È un percorso fatto di scelte. Poi queste scelte devono essere rispettate’.

Cosa accadrà oggi?

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, Alessandro Graziani sarà il protagonista indiscusso di questa puntata di Uomini e Donne. Stando a quanto traspare dalle breve anticipazioni trapelate su Witty, sembrerebbe che il pallavolista farà il suo ritorno in studio per parlare di Serena, Pago e di una lettera.