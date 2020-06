Uomini e Donne Anticipazioni, colpo di scena: c’entra una ‘misteriosa’ lettera, ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

Manca sempre meno all’ultima puntata di Uomini e Donne. Il gran finale dell trasmissione di Maria De Filippi andrà in onda mercoledì 9 giugno, per poi lasciare il posto, a partire da mercoledì 10, alla nuova soap con l’amatissimo attore turco Can Yaman. Solo pochi giorni, quindi, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti del Trono Over e del Trono Classico, che nelle ultime puntate si sono uniti in un unico format. La storia più chiacchierata del momento è senza dubbio la conoscenza tra Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore Nicola Vivarelli: cosa accadrà tra di loro? La loro frequentazione proseguirà anche a telecamere spente? Staremo a vede. Nel frattempo, però, c’è anche da seguire l’epilogo del trono di Giovanna Abate. Ebbene, allarme spoiler: la tronista ha già scelto, durante la registrazione di ieri, e se volete scoprire il nome e la risposta del corteggiatore, cliccate qui. La scelta dovrebbe andare in onda proprio nell’ultima puntata e quindi il 9 giugno. Ma, in attesa di quel momento, nella puntata di oggi accadrà qualcosa di molto particolare. Maria fa riferimento a una misteriosa lettera. Scopriamo di più.

Uomini e Donne Anticipazioni, colpo di scena: di quale lettera parla Maria De Filippi?

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Uomini e Donne che andrà in onda oggi 4 giugno. La puntata si aprirà con le vicende dei protagonisti del Trono Over. In particolare, con la conoscenza tra Veronica e Giovanni, che sembrano sempre più lontani dal trovare un punto d’incontro. Ma, nella seconda parte della puntata, i riflettori si spostano su Giovanna. La bella romana è l’unica protagonista del Trono Classico che ha proseguito il suo percorso dopo il lockdown. Ed è finalmente arrivata ad una scelta, che è stata registrata ieri e che vedremo in onda nelle prossime puntate. Nel frattempo, dalla clip di anticipazioni pubblicata su Witty, scopriamo che nella puntata di oggi rivedremo Alessandro Graziani, uno dei tre corteggiatori della tronista, insieme a Sammy e Davide ( l’Alchimista). Nel corso della scorsa puntata, sembrava che Alessandro avesse deciso di eliminarsi, ma eccolo di nuovo in studio. Cosa accadrà e come reagirà Giovanna. La cosa più interessante, però, è una frase che pronuncerà Maria De Filippi, e che sembra riguardare proprio il bel Graziani. Ebbene, la De Filippi parla di una lettera, uscita sul settimanale Chi… E la reazione di Alessandro sembra alquanto ‘stupita’. Ecco uno screen di quel momento:

A quale lettera farà riferimento la padrona di casa? Che c’entri qualcosa la nuova crisi tra Pago e Serena Enardu? Alessandro, infatti, prima di essere corteggiatore a Uomini e Donne, è stato uno dei tentatori della scorsa edizione di Temptation Island Vip, durante la quale aveva legato molto proprio con la bellissima Enardu. Non ci resta che seguire la puntata di oggi per scoprire nel dettaglio cosa accadrà! Appuntamento alle ore 14.45, su Canale 5! Non mancate!