Subito dopo la puntata odierna di Uomini e Donne, Veronica Ursida si è mostrata in lacrime sul suo canale social ufficiale: ecco cosa è successo.

È stata la protagonista indiscussa di questa puntata di Uomini e Donne, Veronica Ursida. Prima ancora di dedicare ampio spazio a Giovanna Abate ed Alessandro Graziani, al centro dello studio c’è stata la bellissima romana, in compagnia di Giovanni Longabardi. Tra i due, come ben sappiamo, è nata una frequentazione. Che, purtroppo, è stata interrotta nel corso delle recentissime puntate. Il campano, infatti, ha scelto di abbandonare il programma perché certo di non poter superare il blocco emotivo che si porta indietro da anni. Veronica, dal canto suo, ha scelto anche lei di lasciare il parterre femminile. Perché, nonostante sia consapevole di non poter abbandonare il programma con il bel Longabardi, è certa di tenere a lui e, quindi, di non riuscire ad impegnarsi con altre persone. Cosa sarà successo, però, subito dopo? Al momento, non ci è dato saperlo. Fatto sta che, a poche ore dalla messa in onda della puntata odierna, la Ursida si è mostrata in lacrime su Instagram. Ecco perché.

Veronica Ursida in lacrime dopo Uomini e Donne: cos’è successo

Come dicevamo precedentemente quindi, quest’oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne davvero sorprendente. Non soltanto abbiamo assistito alla verità di Alessandro Graziani su Pago e Serena, ma abbiamo visto anche l’abbandono del programma da parte di Giovanni Longobardi e Veronica Ursida. Seppure non siano usciti insieme dal dating show, la romana ha deciso di lasciare il programma perché certa di non poter provare nulla per nessun’altro dal momento che la sua testa è concentrata sul campano. Ecco. Non sappiamo cosa sia successo dopo. Fino a questo momento, come dicevamo precedentemente, non ci è stata data alcuna informazione. Fatto sta che, a poche ore dalla messa in onda della puntata odierna, Veronica si è mostrata in lacrime sul suo canale social ufficiale.

Tramite diverse Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, Veronica ha voluto ringraziare tutte quelle persone che, in questo lungo anno a Uomini e Donne, l’hanno supportata e capita. Insomma, non sappiamo se questo sia un reale ‘addio’ o soltanto un ‘arrivederci’, fatto sta che la mancanza di Veronica nello studio si sentirà, ne siamo certi!