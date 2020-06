Viktorija Mihajlovic si lascia andare a delle esternazioni sulla malattia di papà Sinisa: “Adesso fa un po’ meno paura”, il racconto della giovane

Qualche mese fa la notizia della malattia di Sinisa Mihajlovic aveva sconvolto non solo il mondo del calcio, ma tutto quello sportivo. Chiunque abbia avuto modo di conoscere l’ex calciatore e attuale allenatore, non ha potuto far a meno di stringersi attorno all’uomo. Un vero guerriero, che anche nel momento più delicato e difficile della propria vita non ha lasciato da soli neanche un istante i suoi ragazzi, facendo avanti e indietro dall’ospedale al campo di calcio. Per i suoi ragazzi e anche per i rivali in campo Sinisa è diventato un vero e proprio esempio di forza di volontà, determinazione, coraggio e resilienza. I suoi primi sostenitori però sono stati i suoi cari, e in particolare la moglie con le figlie. Le ragazze di casa Mihajlovic non lo hanno lasciato solo neanche un istante. Le figlie già legatissime a papà Sinisa, hanno affrontato questo periodo così difficile quasi in simbiosi con lui. In particolare Viktorija ha deciso di scrivere in un personalissimo libro tutto quello che è accaduto in questi mesi in famiglia e soprattutto ha voluto mostrare un lato del tutto inedito di Sinisa.

Viktorija Mihajlovic sulla malattia di papà Sinisa: “Fa un po’ meno paura”

Oltre al libro, Viktorija ha avuto il piacere di rilasciare anche una personalissima intervista a Rai Radio 2. La giovane è legatissima a papà Sinisa e ha deciso di scrivere un libro su di lui e sulla malattia dell’uomo. In particolare, il libro tratta dall’inizio alla fine tutto l’iter della malattia, dalla scoperta fino a qualche mese fa. All’interno del libro Viktorija ha voluto raccontare di un Sinisa lontano dai campi verdi, così com’è tra le mura di casa, l’uomo non il campione e allenatore. Durante l’intervista a Rai Radio 2, la ragazza si è lasciata andare ad una importante esternazione sul padre, in particolare: “Sono stati mesi molto difficili. Questo è un periodo felice, è come se trattieni il fiato e poi riprendi aria. Stiamo iniziando a respirare. Ci stiamo godendo papà, questi mesi in cui siamo stati tutti chiusi in casa abbiamo passato due mesi interi insieme a lui. Per noi è stata una cosa nuova, lui per il suo lavoro stava sempre in giro. Io non sono mai stata una ragazza molto affettuosa. Quando capita una cosa del genere inizi a pensare che avresti potuto comportarti differentemente in tante situazioni e cerchi di recuperare”

Oltretutto la ragazza ha spiegato che la notizia della malattia è stata un vero fulmine a ciel sereno, ricevuta dalla madre, che ha appreso poco prima di loro la terribile notizia. Ora pare però che la situazione sia migliorata e le condizioni dell’uomo facciano tirare un sospiro di sollievo alle figlie e alla moglie dell’allenatore. Non possiamo che augurare il meglio alla famiglia.